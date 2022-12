Martino arribó a México y lo esperaban para insultarlo

El director técnico del seleccionado de fútbol de México, Gerardo "Tata" Martino, arribó este domingo a la capital mexicana y fue recibido por aficionados que le dispensaron reclamos e insultos.El entrenador rosarino, de 60 años, junto a los integrantes de su cuerpo técnico, los también argentinos Sergio Giovagnoli y Norberto Scoponi, aterrizaron por la mañana en el aeropuerto Benito Juárez, tras la eliminación prematura del equipo en el Mundial Qatar 2022, donde no superó la primera ronda del certamen.“Da la cara, Tata. Estas son las consecuencias por no llevar a ‘Chicharito’” le espetó un hincha que lo aguardaba en la estación aérea advirtiéndole de un supuesto error por no incluir en la lista a Javier Hernández.“Te aferraste a (Rogelio) Funes Mori, ‘Tata’”, le gritó otro simpatizante que le reprochó haber convocado al exatacante de River Plate, que le quitó el puesto a Santiago Giménez, hijo de Christian (exmediocampista de Boca Juniors), marginado -inclusive- de la nómina de 26 futbolistas a disposición.Un aficionado persiguió -celular en mano- al ex DT del seleccionado argentino, Newell’s y del Barcelona acosándolo y gritándole un típico insulto local: ‘Pinche puto argentino’., que buscaron retratar a Martino desde diferentes ángulos: “¿Cuántas fotos le van a sacar? ¿200? Ya basta”, se quejó el exdefensor de la institución del Parque de la Independencia de Rosario.Con el apoyo de personal de seguridad del Aeropuerto, Martino pudo abordar la camioneta de la Federación Mexicana (FMF) que lo esperaba y se marchó rumbo al centro de la ciudad, acompañado por sus colaboradores.México resultó eliminado en la primera ronda del grupo C de la Copa del Mundo, al cosechar 4 puntos pero perder en el desempate del segundo puesto con Polonia (4), por diferencia de gol.El conjunto de Martino empató con los polacos (0-0), perdió con la Argentina (0-2) y le ganó en el último encuentro a Arabia Saudita (2-1).