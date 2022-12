Francia superó a Polonia y avanzó a cuartos de final

Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

El partido de Francia

El partido de Polonia

El seleccionado de Francia superó este domingo a Polonia por 3-1, con un gol histórico de Olivier Giroud y un doblete de Kylian Mbapppé, el artillero del Mundial de Qatar 2022 con cinco, y avanzó a los cuartos de final del torneo.El experimentado delantero, de 36 años, abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo, mientras que Mbappé, autor de la asistencia en el primero, selló el triunfo del vigente campeón con dos golazos a los 29 y 45 minutos de la segunda parte.Giroud se convirtió en el máximo goleador del vigente campeón del mundo con 52 tantos, tras superar por uno a Thierry Henry.Y la estrella francesa es el artillero del Mundial de Qatar 2022 con cinco tantos, además de erigirse en figura del partido disputado en el estadio Al Thumama.El descuento de Polonia fue en el noveno minuto de descuento mediante Robert Lewandowski, de penal, que se despidió de la Copa del Mundo con dos tantos y una deslucida actuación como parte de un equipo, al que le quedó grande la instancia.En primera instancia, el delantero de Barcelona había fallado el penal, pero el árbitro venezolano Jesús Valenzuela lo repitió por adelantamiento del arquero Hugo Lloris y en la segunda oportunidad, el goleador no falló para decorar el resultado.Francia se metió con autoridad en los cuartos de final y aguarda por el rival que saldrá del Inglaterra- Senegal a jugarse desde las 16 en el estadio Al Bayt.El campeón del mundo en Rusia 2018 dio un paso más hacia la defensa del título y ratificó su candidatura con un convincente triunfo.Luego del traspié ante Túnez (0-1) en la última fecha del grupo D con equipo alternativo, el entrenador Didier Deschamps volvió a utilizar a los habituales titulares y salvó un pasaje de sufrimiento, justo antes del gol de Giroud, fue ampliamente superior a Polonia.El tercer partido correspondiente a los octavos de final se jugó en el estadio Al Thumama y contó con el argentino Mauro Vigliano como parte del equipo VAR siendo primer asistente del venezolano Juan Soto.El desarrollo tuvo como claro dominador a Francia que exhibió varias situaciones claras de gol para abrir el marcador, pero recién lo consiguió sobre el final del primer tiempo a través de Giroud.A los 44 minutos, el centrodelantero recibió un gran pase de Mbappé y cuando quedó cara a cara con Szczesny definió con su pierna menos hábil con un tiro cruzado.Unos minutos antes, a los 38m., el capitán Hugo Lloris tuvo una importante intervención tras un remate de Piotr Zielinski y en el rebote Raphael Varane la salvó en la línea luego de un disparo de Jakub Kaminski.Ese fue el único momento del partido en el que Polonia puso en aprietos a Francia y generó alguna duda con respecto al rumbo del partido.La apertura del marcador justo antes del entretiempo fue determinante para el desarrollo posterior del juego. Y en la segunda parte surgió la figura de Mbappé en todo su esplendor para liquidar la historia.El delantero, de 23 años, sacó dos tremendos derechazos desde el sector izquierdo del ataque, uno al medio y otro al ángulo que dejaron sin chances al arquero Szczesny.Sobre el final, Lewandowski tuvo un consuelo con un penal cobrado a instancias del VAR por una mano de Upamecano.El primer intento del 9 de Polonia fue atajado por Lloris y se repetía la historia del debut contra México con el penal fallado ante Guillermo "Memo" Ochoa.Sin embargo, el árbitro decidió la repetición de la ejecución por adelantamiento y el ganador del premio The Best de la FIFA pudo despedirse de la Copa del Mundo con dos festejos.Pese a las importantes bajas sufridas antes y durante el Mundial, Francia asume la candidatura y avanza a paso firme en Qatar 2022 con un Mbappé imparable y goleador pero con un equipo que lo empuja desde atrás.