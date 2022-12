Comenzará otra semana extremadamente crítica para Castillo

Comienza en Perú otra semana extremadamente crítica para Castillo. Foto: AFP

En un momento difícil para el país, con una crisis por la quinta ola de la pandemia, ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de derecho y la Constitución, y rechazo rotundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia. (1/2) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 3, 2022

Al Parlamento y todas las instituciones, los llamo a la más amplia unidad para trabajar unidos por un país que nos necesita juntos para resolver sus grandes problemas y para el cual nos ha elegido democráticamente por un periodo de 5 años. (2/2) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 3, 2022

Qué dicen las encuestas y sondeos

La convulsionada política peruana tendrá a partir de el próximo lunes una semana explosiva, de la que potencialmente, incluso, podría salir un presidente en reemplazo de Pedro Castillo, contra quien se votará una moción de vacancia (destitución) en el Congreso.a partir de la renuncia del ministro de Defensa, Daniel Barragán, sobre cuyo papel en la coyuntura hay especulaciones contradictorias."Ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución, y rechazo profundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia",Castillo, un profesor rural de izquierda sin partido político, tendrá que presentarse el miércoles ante el Congreso paraEl mandatario, de 53 años, intentó frustrar la sesión con el argumento de que la moción estaba "incompleta",e insistió en la presentación, que antecederá a una votación que podría darse inmediatamente después. Dina Boluarte , cuyo paso como jefa de Estado también podría ser breve: está en marcha un proceso para suspenderla del ejercicio de cargos públicos., general en retiro del Ejército que milita en Avanza País, uno de los tres partidos en ofensiva desde el órgano legislativo.El caso de la vicepresidenta se verá justamente el próximo lunes, cuando se discutirá un dictamen sobre su situación. A la primera en la línea de sucesión se le quiere suspender, por parte de sus contradictores, por haber seguido como presidenta de un club privado cuando era ministra."Quisiera que los haya, pero, honestamente, tengo mis dudas", admitió el constitucionalista Domingo García Belaunde, activo asesor en el Congreso de las fuerzas de derecha dura que buscan la salida del mandatario., el marxista leninista Perú Libre (PL), y que ahora están desperdigados en cuatro grupos, algunos de ellos críticos de la gestión gubernamental.Las dudas se instalaron después de que cuatro de esos congresistas, incluido Waldemar Cerrón, el rostro más visible de PL en el Congreso, firmaron la moción de censura, aunque uno de ellos, Flavio Cruz, aclaró de inmediato que eso no quiere decir que dé el "sí" a la hora de la votación., con lo que sería la tercera vez que fracase un intento en esa vía.En ese marco, la prensa habla de supuestas negociaciones entre Castillo y lo que fue su bancada e incluso señala que el mandatario está dispuesto a sacrificar, como pieza a cambio del apoyo, a su jefa de gabinete ministerial, Betssy Chávez, exmilitante de PL que no solo tiene fuertes disputas con la derecha, sino también con sus excompañeros.En ese marco,, en la que las palabras "golpe de Estado" resuenan, sin que esté clara la situación.Dos exjefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya y José Cueto, ahora congresistas del partido ultraconservador Renovación Popular,Por el contrario, otras versiones de prensa señalan, también sin pruebas, que el renunciante, un oficial en retiro de la Fuerza Aérea cercano al líder ultranacionalista Antauro Humala, era favorable a salidas más duras., de las que la primera, que ya dio pasos en la Comisión de Constitución, sería la posibilidad de suspenderlo en el marco de las denuncias que hay en su contra.por un período determinado mientras se desarrollan procesos judiciales.La denuncia aparentemente más sólida, presentada por la Fiscalía por supuesta corrupción, choca con el hecho de que, por Constitución, a un presidente en funciones solo se le puede procesar por traición a la patria u obstaculización de elecciones. Los opositores buscan saltar esa valla mediante interpretaciones constitucionales."Intentar atajos que impliquen interpretaciones de la Constitución para intentar llegar a un mismo objetivo, pero generando tensiones muy serias en nuestro orden democrático, puede ser muy malo para la democracia y el futuro de la gobernabilidad del país", alertó el secretario general de la organización civil Transparencia, Iván Lanegra.Según las encuestas, si bien Castillo apenas bordea un 30 % de aprobación popular, eso triplica las cifras de un Legislativo que no llega a 10 % de respaldo.La situación sería potencialmente complicada, según analistas como Carlos Monge, si los congresistas pretenden sacar a Castillo, pero seguir ellos en funciones hasta el fin del período en 2026.Por lo pronto,Esos comicios, según los sondeos, podrían ser la salida con mayor aceptación popular, aunque muchos analistas, como Laura Arroyo, han anticipado que con la actual clase política es iluso pensar que haya una mejoría.Castillo ha estado en la mira de la oposición desde que asumió en julio de 2021, pero el de ahora parece su momento más complicado. Boluarte, quien en algún momento dijo que no asumiría la presidencia en caso de vacancia, guarda ahora silencio y se muestra alejada del mandatario.