Thiago Silva, sobre el partido ante Corea del Sur: "Va a ser muy difícil"

Jugada de Thiago Silva frente a MarrueCos. Foto: AFP

Thiago Silva, capitán del seleccionado de Brasil, Corea del Sur , a disputarse el próximo lunes, declaró el marcador central en la conferencia de prensa que compartió con el entrenador Tité. "Tenemos que minimizar su juego para clasificarnos, trabajar mucho y, una vez más, tener en cuenta que el último partido ante Camerún no tiene nada que ver en estos octavos", siguió sobre la derrota por 1-0 ante Camerún por la última fecha del Grupo G."Como equipo tenemos que aprender de nuestros errores, levantarnos y seguir. No vamos a tener otra oportunidad, así que lucharemos todo lo que podamos para evitar otro error", continuó en referencia a la caída ante los africanos.Thiago Silva, futbolista del Chelsea de Inglaterra, por último se refirió a las bajas por lesión de los futbolistas Gabriel Jesús y Alex Telles, quienes no estarán disponibles en lo que resta del certamen., concluyó Thiago Silva.Brasil y Corea del Sur se enfrentarán el próximo lunes desde las 16 (hora argentina) en el estadio 974, ubicado en la ciudad de Doha, en, que tendrá el arbitraje del francés Clement Turpin.