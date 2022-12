Israel bombardeó Gaza tras el ataque con un cohete desde el territorio palestino

Bombardeo de Israel a Palestina. Foto: AFP

Vivienda destruida por bombardeo israelí. Foto: AFP

Militares israelíes en territorio palestino. Foto: AFP

Aviones israelíes atacaron este domingo y en la noche del sábado posiciones del movimiento islamista palestina Hamas en la Franja de Gaza,El intercambio de disparos se produjo luego de que Yihad Islámica, una de las facciones armadas palestinas, amenazara a Israel con, en Cisjordania., que controla Gaza desde 2007.En un comunicado, el Ejército agregó que se dispararon más proyectiles sobre la frontera mientras los aviones de combate atacaban los sitios de Gaza.y estar "extendiendo su agresión contra nuestro pueblo", que está bajo ocupación militar israelí desde hace más de medio siglo., uno contra un campo de entrenamiento militar en Khan Younis y el otro en una zona deshabitada cerca de Rafah, informó la agencia de noticias AFP.Estos ataques no causaron heridos, según fuentes médicas palestinas.luego de haber sido disparado desde el enclave costero palestino, a orillas mar Mediterráneo.La frontera ha estado tranquila desde tres días de hostilidades, en agosto pasado, entre Israel y Yihad Islámica palestina, que causaron la muerte a unos 50 palestinos, tanto combatientes como civiles, incluyendo niños.Hamas y otras facciones respetaron en gran medida los acuerdos no oficiales que mantenían tranquila la situación en el empobrecido territorio a cambio de miles de permisos de trabajo israelíes.Pero, un territorio bajo ocupación de Israel, separado de la Franja de Gaza por el Estado israelí.con centro en ese territorio, que es gobernado por Autoridad Nacional Palestina (ANP), del presidente Mahmud Abbas, que es rival de Hamas.Desde marzo pasado,a raíz de una serie de ataques antiisraelíes que dejaron una veintena de muertos.Las intervenciones han derivado en enfrentamientos en más de una ocasión yEl Ejército israelí dice que la mayoría de los palestinos muertos eran combatientes. Pero también murieron jóvenes que lanzaban piedras para protestar contra las incursiones del Ejército israelí y otros que no participaban en los enfrentamientos.El jueves pasado, en uno de estos operativos,Yihad Islámica ha reivindicado decenas de atentados y ataques contra Israel, que ocupa Cisjordania desde una guerra contra países árabes en 1967.