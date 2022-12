Con clima mundialista, editores, escritores y lectores celebran al libro en la feria Edita

Hasta el domingo

Editores independientes, escritores y lectores volvieron a reunirse en La Plata en la, el evento literario más importante de la región, que en su sexta edición, en el medio de un clima mundialista, repitió escenario al aire libre, amplió la convocatoria de sellos y puso en marcha estrategias para facilitar la compra a libreros independientes y bibliotecas populares.“¿Querés sumarte al teatro de sombras?”, pregunta una payasa en zancos al ingreso de la feria, montada sobre calle 51 entre 5 y 6, con el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti como escenario de fondo, la Casa de Gobierno de la provincia al frente y banderines de kermese decorando las calles. Hasta mañana, 140 sellos editoriales independientes se reúnen con un nutrido cronograma de actividades y subsidios para que librerías independientes y bibliotecas populares compren ejemplares al 50%.La pregunta de la artista varía según la propuesta que ofrezca el espacio de niñeces, un sector que el Colectivo Malisia sumó este año a Edita para acoger a los lectores más pequeños mientras los adultos visitan, eligen y charlan con los editores ubicados en algunas de las cuatro columnas de stands de la cuadra.El clima es literario, pero también mundialista. En conversaciones, en la vestimenta y en el decorado sobrevolaba el enfrentamiento que disputó el seleccionado argentino de fútbol con el equipo australiano, en el que pudo imponerse en un 2 a 1. De hecho, la organización montó una pantalla gigante a pocos metros de los stands para que nadie se perdiera lo que acontecía en la noche qatarí.La propuesta de Edita conforma un proyecto cultural, artístico, social y comercial nacido en la ciudad de La Plata en 2016, y que, en el marco de una feria de libros de editoriales independientes, busca impulsar el desarrollo integral del sector en la región bonaerense y generar un vínculo directo entre editor y lector.Hasta este domingo, además, los visitantes podrán participar de charlas, lecturas, talleres, conversatorios de autores y autoras como el chileno Alejandro Zambra y el mexicano Mario Bellatin, y los locales Cynthia Rimsky, Sergio Raimondi, Marie Gouiric, Marina Closs y Roberta Iannamico, entre otros.Durante la mañana hubo dos talleres: la edición como práctica artística, dictado por Gabriela Halac; y "Bomba, sobre escritura y edición repentista", coordinado por Carlos Ríos., indica Ríos a Télam y plantea que lo que se buscó fue que quede claro que “cualquier persona puede escribir, generar un libro, tener un artefacto sensible con pocos recursos de una manera rápida”.En esta edición, Edita amplió la convocatoria y son 140 sellos los que exponen su trabajo, organizados en 120 stands.Nicolás, de editorial Econautas, llegó a La Plata desde San Miguel del Monte. Es la tercera vez que arma su puesto en el Edita. “Es la reunión de la bibliodiversidad, hay mucha variedad y autogestión”, señaló el editor que en su sello sintetiza “paradigmas emergentes que van aportando a una forma de entendimiento alternativo a lo hegemónico”.Econautas edita libros que trabajan en “cuestionamientos al paradigma de dominación sobre la naturaleza para dar lugar a otras voces que dicen que el trabajo es junto a la naturaleza, no en contra”, destacó.Algunos editores llegaron a la feria por primera vez, en el marco de una selección de diez editoriales nuevas, como Barbi y Mauricio de Editorial de la Terraza (Córdoba) que tomaron esta participación como una celebración por el aniversario número diez de su sello.“Hacemos libros ilustrados. Nos parece que la ilustración es un lenguaje primordial y que debe explorarse desde los libros, así que todos nuestros libros tienen ilustraciones”, señaló la mujer sobre sus ediciones.“Son libros para todo público, nos gusta escribir y editar para las infancias, pero también creemos que los adultos necesitamos seguir leyendo ilustraciones y con el corazón de niño”, agregó y destacó que estas ediciones tienen la característica de estar disponibles en papel y, además, descargarse gratis desde la web.También Marcela de Editorial Empatía es la primera vez que desembarca en Edita; un sello que se focaliza en publicar y difundir literatura africana contemporánea. “Es la única editorial argentina que se dedica exclusivamente a este tipo de literatura, editamos novelas y cuentos de diferentes regiones africanas”, señaló la editora.En esta edición el Colectivo Malisia, organizador de la feria, coordinó acciones con el Ministerio de Cultura de la nación, el Museo Peturutti y con el Instituto Cultural bonaerense, organismo con el que articuló un subsidio, a través de dos programas de apoyo, para que librerías independientes y bibliotecas populares puedan comprar ejemplares a mitad de precio.Durante la doble jornada los lectores podrán disfrutar de muestras, espacios para pensar las prácticas editoriales y disfrutar de la poesía, la ficción y el ensayo y una biblioteca móvil, donde, además, podrán conversar con escritores como Paula Tomassoni, Ariel Dilon, Florencia Di Paolo, Paola Cortés Rocca, Adriana Basualdo, Julia Cisneros, Centro Experimental Vigo, Sol Correa, Julieta Novelli, Verónica Stedile Luna y Francisco Magallanes.La cita se repite el domingo entre las 15 y las 21. En agenda está programado una mesa de edición y grabado a cargo del Centro Experimental Vigo; Poéticas de la traducción; Lectura de Poesía; una charla abierta sobre la ficción del ensayo; lectura de narrativas y el cierre a cargo de Rara, una banda banda platense emergente que navega entre el dream pop inmersivo y la new wave uptempo.