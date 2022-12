Boric pidió "no dilatar eternamente" la decisión sobre el nuevo proceso constituyente

Boric evaluó que "es importante que el proceso tenga legitimidad ciudadana y eso requiere que los constituyentes sean electos" / Foto Presidencia Chile.

"La participación ciudadana no es un favor que les estamos haciendo nosotros desde el Estado a ustedes, es un derecho que el pueblo realizado se ha ganado"

El proceso constituyente

El presidente de Chile, Gabriel Boric, instó a "no dilatar eternamente" la decisión sobre el nuevo proceso constituyente paratras participar en lachilenoso luego de que en septiembre pasado el proyecto de Constitución elaborado por la Convención Constitucional fuera rechazado en plebiscito.Una de las diferencias presentes en las negociaciones y que impide arribar a un consenso es la decisión de si la composición del órgano será mixta o si tendrá un 100% de miembros electos.declaró Boric, que agregó"Desde la oposición han estado con diferentes posiciones", pero "lo importante es que se llegue a un acuerdo", enfatizó., compuesto por 50 integrantes electos y 50 expertos designados por el Congreso, pero Boric no brindó ninguna señal de apertura hacia una fórmula mixta, informó el diario local La Tercera.El mandatario evaluó que"La participación ciudadana no es un favor que les estamos haciendo nosotros desde el Estado a ustedes,", reiteró, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.laórgano compuesto por 155 miembros elegidos por votación popular,en el plebiscito de salida con el 61% de los votos.El inédito proceso constitucional, democrático, paritario y con la participación de los pueblos originarios, fue posible tras lasque llevaron a un acuerdo con la mayoría de los partidos del oficialismo y oposición para redactar una nueva Carta Magna.Las multitudes que tomaron las calles chilenas entonces señalaban a la actual Constitución como origen de la desigualdad y reivindicaban un nuevo modelo de Estado que garantizase la salud pública, la educación universal de calidad o una mejora de las pensiones.mediante un plebiscito nacional,y unos meses después, en mayo de 2021, se eligieron los 155 convencionales que redactaron el texto que finalmente no prosperó.Ahora tienen que llegar a un