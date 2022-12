Vuelven a crecer los casos de sífilis y la población de 15 a 24 años representa el 44%

La sífilis si se trata en forma temprana puede curarse fácilmente con tratamiento / Foto: 123rf

Qué es la sífilis

La sífilis es una enfermedad causada por el treponema pallidum, para la cual hay un tratamiento muy sencillo y casi sin efectos adversos: la penicilina.

La población de 15 a 24 años concentra casi el 44% de los nuevos reportes / Foto: Camila Godoy

Otras enfermedades de transmisión sexual

La curva de nuevos casos de sífilis -una enfermedad de transmisión sexual que si no es tratada a tiempo puede dejar secuelas- registró en la última década un crecimiento sostenido y, si bien, en tanto que la población de 15 a 24 años concentra casi el 44% de los nuevos reportes.Los datos surgen del 39° Boletín Epidemiológico de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Salud, divulgado en las últimas horas.El documento informó que "desde 2010, la tasa de incidencia de sífilis a nivel nacional creció de modo sostenido, muy marcadamente en los últimos cinco años, hastaEn 2020 se produjo una caída pronunciada con una tasa de 23,3 por cada 100.000 habitantes pero el año pasado comenzó a marcarse un ascenso que llevó los casos a 26,5 cada 100.000 personas."Las proyecciones de los registros para 2022 permiten suponer que para el próximo añoindicó el Boletín.dijo a Télam que esta enfermedad "venía en aumento sostenido hasta 2019 y en 2020 hubo una caída de todas las ITS (infecciones de transmisión sexual)", pero este año en su consultorio "hubo 764 personas hasta octubre con sífilis, lo que representa un 20% de los pacientes atendidos"."Lo que pensamos es que el gran descenso de 2020 está más relacionado a una falta de notificación de los casos que a que hayan bajado tanto realmente, aunque pudo haber una disminución por las medidas de aislamiento", explicó.La sífilis, para la cual hay un tratamiento muy sencillo y casi sin efectos adversos: la penicilina.Manzur describió que en dermatología suelen referirse a esta enfermedad como la "ya que se presenta como ""También puede estar en la zona bucal o generar lesiones dermatológicas como manchas rosaditas. Ya cuando aparecen en palmas de las manos y plantas de los pies nos orientan a que puede ser sífilis", describió.La especialista indicó que si se trata en forma temprana puede curarse fácilmente con tratamiento; pero si pasa a un periodo más tardío puede dejar secuelas., la médica infectóloga Leda Guzzi dijo que los(ulceraciones a nivel de los genitales externos o internos, o en cuello de útero o ano) "como son indoloros pueden pasar desapercibidos por el paciente"."Si no es diagnosticado en esta etapa, el organismo suele resolver solo esa úlcera y en un período que oscila entre 45 días y 6 meses se avanza a laen donde la bacteria ya tiene una diseminación generalizada en el organismo", describió a Télam la integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).Al respecto, señaló que en esta etapa lo-un sarpullido con manchas rojas en el tronco y en los miembros-, y lo más característico es la aparición en palmas y plantas."También puede haber, y la persona puede sentirse muy mal pero hay personas que lo cursan muy leve", afirmó.Guzzi marcó que "si en esta etapa, lay puede con el curso de los añosen las que puedeUno de los principales problemas mencionado por las dos especialistas es la denominada, producto de laen el; y en ese sentido remarcaron la importancia de pedir el estudio de sífilis a todas las personas gestantes.del Ministerio reportó que "durante 2021 se notificaron 696 casos de sífilis congénita, una caída del 3% respecto de 2020 cuando se habían registrado 716", por lo que la"Si esto no es diagnosticado en forma oportuna, detalló Guzzi.Por su parte, Manzur apuntó que losson ampollas, lesiones con debilidad cutánea, rinitis sanguinolienta que persiste y dolor al tocar los huesos.Según el Boletín, en 2021 se observaron valores de sífilis particularmentecomo La Pampa (con una tasa de 162,7 casos por 100.000 habitantes), San Luis (88,4) y Río Negro (46,9).En cuanto a la, al igual que en años anteriores son adolescentes y jóvenes varones y mujeres quienes registran la mayor cantidad de casos.El grupo de 15 a 24 años concentra casi el 44% de los reportes, seguido por los de 25 a 34 años, con 31,4%.El informe advierte, además, que los json el grupo que tiene mayor incidencia de lasgonorrea, detectada por la secreción genital purulenta, y clamidia, secreción sin especificar.En el caso de lala tasa en 2021 fue de 6,4 casos cada cien mil habitantes; el 41% de los casos notificados son de jóvenes de 15 a 24 años, seguidos por el 29% de 25 a 34 años.Por el contrario, la notificación de casos decreció en 2021 sobre 2020 un 8,3% y la tasa se ubica en 11,1 casos por cien mil habitantes.constituyen un reto importante para la salud pública, tienen un, indicó Manzur.Según la OMS, se estima que cada día más dey la mayoría es asintomática.Para la médica, ese incremento puede estar vinculado adebido a los tratamientos cada vez mejores que hay para la enfermedad.En el mismo sentido, Guzzi señaló que "muchas ITS están probablemente debido a la pérdida del miedo al virus del VIH y una mayor exposición sexual a fuentes múltiples sin los cuidados que corresponden"."Frente a esto, los profesionales de salud deben ofrecer todas las pruebas de detección correspondientes y la población tomar conciencia de que existen muchas enfermedades de transmisión sexual que están creciendo", concluyó.