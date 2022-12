El clima de enfrentamiento entre el FdT y JxC paraliza la actividad de la Cámara de Diputados

El clima tenso fue consecuencia de la controversia planteada cuando fracasó la sesión preparatoria / Foto: Pepe Mateos.

Pedidos de sanciones y expulsiones

El oficialismo suma respaldos a la figura de Cecilia Moreau / Foto: Pepe Mateos.

Desde los dos espacios principales de la Cámara imaginan una reunión en el mediano plazo / Foto: Prensa Diputados

La Cámara de Diputados ingresó en una virtual parálisis tras el fracaso de la sesión de elección de autoridades de esta semana y el escandaloso plenario que se realizó a continuación, en los que Juntos por el Cambio no prestó quórum, y se profundiza el clima de enfrentamiento entre el Frente de Todos y la coalición opositora.Por lo pronto, desde ambos sectores principales de la Cámara baja decidieron avanzar concontra los integrantes de las bancadas contrarias, por los desmanes de la última sesión.Todas las cuestiones recaerán en la comisión de, destino reglamentario de este tipo de solicitudes que rara vez avanzan, mucho menos en un escenario de paridad de fuerzas tan marcado como el actual.Desde else pidió lade la Cámara delluego de losque realizó durante la sesión del jueves contra la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau.En medio de un fuerte rechazo a las actitudes de JxC durante las frustradas sesiones de esta semana, la diputada del Frente de Todos (FdT), Mara Brawer, solicitó el viernes la expulsión de Ritondo, por", en unaLos cuestionamientos al diputado del PRO constituyeron el epílogo de una jornada escandalosa en la Cámara baja, en la que la bancada oficialista no pudo conseguir que se aprobara la creación de varias universidades nacionales. Cuando la sesión del jueves ya había terminado y mientras se acercaba a la salida del recinto, Ritondo alzó ambas manos e hizo un gesto obsceno con las manos que duró un instante, porque rápidamente unió las palmas, como si se despidiera de los oficialistas.Por su parte,para el bonaerensetitular de la Cámara.Desde el PRO acusan a Tailhade de homofóbico por sus dichos sobre "sodomizar" a los radicales; a Osuna de haberle gritado "asesino" a Gerardo Milman, en el marco de la causa sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y a la propia Moreau por sus intervenciones en el manejo de la sesión.En tanto, el oficialismo suma respaldos a la figura de Cecilia Moreau, que el jueves no pudo ser reelegida para renovar su cargo porque la mayoría de los bloques opositores decidió no dar quórum ; aunque seguirá por un año más como máxima autoridad de la Cámara porque así lo establece el reglamento para los casos en que no se concreta la elección.A esta continuidad,, ya que, si bien no cuestionan la legalidad,En ese escenario, desde los dos espacios principales de la Cámarapara desarrollar unaque otorgue ese aval más fuerte a las autoridades, aunque ninguno de los referentes del FdT y de JxC se decide por estas horas a dar el primer paso de la reconciliación parlamentaria.Desde la principalpara avanzar sobre la decisión de Cecilia Moreau de dejar sin efecto la resolución de la Cámara que había dispuesto quienes serían los nuevos representantes de Diputados ante el Consejo de la Magistratura.Una definición por parte de laun par de presentaciones en el fuero contencioso administrativo y hasta una acción penal contra la propia Moreau -por supuesto abuso de autoridad- forman parte del paquete que analizan en JxC, según confiaron a Télam fuentes de ese espacio.además de intentar zanjar el tema de los r, también buscarán salir de la vorágine de las últimas semanas y concentrarse en un posible temario deen la que hasta ayer antes del escándalo se proyectaba como la despedida legislativa del año.En principio piensan unen el que estarían incluidas la llamadael proyecto de ley agroindustrial; el referido a; el de los comités mixtos de trabajo y els, entre otros.Desde la mayoría de las bancadasen tanto, la posibilidad de tratar durante lo que queda del año el proyecto sobre, entre varias iniciativas que no reúnen consenso, más allá de que algunas cuentan con dictámenes de comisión.