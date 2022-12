La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos cierra el ciclo por sus 75 años en el CCK

La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía” se presenta el domingo a las 20 en el CCK.

donde tomarán parte León Gieco, Ligia Piro, Rafael Basurto Lara, Nadiah Demarco, el Coro Nacional de Música Argentina e integrantes del Coro Polifónico Nacional.La presentaciónque acompaña la celebración del Día Internacional de la Discapacidad que se conmemora este sábado, tendrá en la batuta de la Banda de Ciegos al director invitado Agustín Tocalini, mientras que Guillermo Tesone comandará al Coro Nacional.Dando carnadura a la celebración por 75 años de actividad de la formación,(de la que depende la agrupación), subrayó a Télam que “aquél elenco que apuntaba al desarrollo personal y profesional de personas ciegas o con la visión muy reducida, pasó a convertirse en una orquesta de excelencia, capaz de presentarse y hacer un muy buen papel en cualquier escenario”.La funcionaria abundó que “por eso,como los que otorgan la Unesco, el Senado de la Nación, The International Associations of Lions Clubs o distintas municipalidades de todo el país. Y varios de sus miembros han sido distinguidos como ciudadanos ilustres o personas destacadas de la cultura también en diferentes localidades”.El cierre del festejo en el Auditorio Nacional del CCK“El Colibrí”, de Gerardo Di Giusto con libreto Hélène Hucher); y “Fanfarria”, de Paul Dukas (con la participación como solistas de la soprano Laura Delogu y el tenor Ricardo Dorrego, coreutas del Coro Polifónico Nacional).Además se escucharánSigue siendo única en tu tipo en cuanto a que la enorme mayoría de sus miembros padecen ceguera o disminución significativa de su vista. Pero en ese proceso de alto desarrollo artístico, en estos años y sobre todo en los últimos tiempos, el elenco ha convocado y entusiasmado para sumarse como invitados a figuras destacadas de la música tan variadas y reconocidas como Juan Carlos Baglietto, Guillermo Fernández, Opus 4, Bruno Gelber, Nahuel Pennisi o Patricia Sosa, entre tantos. O ha convocado a su batuta a directores de la talla de Glenn Garrido, Joyong Ahn, Francisco Javier Gutiérrez Juan, Jorge López Marín y Ricardo Vargas, por citar solamente a algunos.-Si tuviera que elegir una en particular, te hablaría de su eclecticismo. La banda a la italiana (como se la llama en la jerga musical este tipo de orgánico orquestal) tiene un amplio repertorio escrito especialmente. Pero además, a lo largo del tiempo, se han ido haciendo adaptaciones y arreglos para esta formación que hoy son parte de nuestro patrimonio, de piezas populares, canciones de los más diferentes géneros: tango, folclore, música clásica, boleros, repertorio para las infancias, espectáculos didácticos y cuanta música se te ocurra. Ése es el espíritu que le brindan su programador Marcos González y su actual director invitado, el maestro Agustín Tocalini, y que nosotros apoyamos con todo entusiasmo desde la Dirección Nacional.