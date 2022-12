La CAF financiará por US$ 540 millones el Gasoducto Néstor Kirchner

Reunión del ministro de Economía, Sergio Massa, con el presidente de la CAF, Sergio Díaz Granados, en el salón Scalabrini Ortíz del Palacio de Hacienda. Foto: prensa Economía.

El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con lapara financiar la construcción del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, con un crédito que totalizará los US$ 540 millones.El ministro de Economía,, se reunió el viernes por la tarde con el presidente de la CAF, el colombiano, en el salón Scalabrini Ortíz del Palacio de Hacienda, y confirmó que la CAF financiará el segundo tramo del proyecto, cuya construcción finalizaría un año después del primero, en junio de 2024.“Es fundamental avanzar en el financiamiento del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. La verdad es que esta iniciativa denos pone en un sendero mucho más probable de que no más allá de junio de 2024 tengamos terminado ya el segundo tramo”, afirmó Massa en un comunicado oficial difundido este sábado.“Creemos que la CAF tiene la actividad y la mirada hacia la región que por ahí otros (organismos) multilaterales no tienen y eso es sumamente importante”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.Asimismo, Massa destacó queacordado con la CAF a principios de este año, cuyo monto asciende a los US$ 1.000 millones.Losse encuentran enfocados en tareas de conectividad, cambio climático, agua y saneamiento, alimentación y cuidado para los sectores más vulnerables.“Tenemos una enorme cartera que de alguna manera nos permite consolidando un camino de inversión para el desarrollo”, enfatizó el ministro, y anticipó que en 2023 el banco desembolsará otros US$ 1.000 millones “para seguir ampliando inversiones en la Argentina”.La intención de la CAF, según señaló Diaz Granados en agosto pasado, esLa CAF es unfundado en 1970 y está conformado actualmente por 19 países de América Latina y el Caribe, entre ellos la Argentina, Brasil y México, además de España, Portugal y 13 bancos privados.Elconectará las localidades de Salliqueló en la provincia de Buenos Aires con San Jerónimo en Santa FeEnarsa (Energía Argentina) lanzó el pasado 5 de septiembre el llamado a Licitación Pública para la elaboración del a ingeniería básica extendida de este tramo, el cual permitirá ampliar en un 25% la capacidad del sistema nacional de transporte de gasoductos troncales.Además de ello, el tramo abriría la posibilidad dea los grandes centros urbanos e industriales del país, así como vincular con el gasoducto del Noreste (GNEA) para abastecer a las provincias de la región hoy aisladas del sistema.Una vez licitados, los trabajos tendrán un plazo de 120 días corridos y además de la ingeniería básica, incluyen el relevamiento catastral y la confección de la planimetría del gasoducto,Además de la CAF,, país que se encuentra particularmente interesado ya que el segundo tramo permitirá que Argentina le exporte excedente de gas de Vaca Muerta."Los equipos de Energía Argentina (Enarsa), de los ministerios de Economía de la Argentina y de Brasil, de las cancillerías y del Banco Nacional de Desarrollo brasileño (Bndes) avanzan en negociaciones para concretar el financiamiento de la segunda etapa de la obra", afirmó semanas atrás el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.El gasoducto permitiráen 24 millones de metros cúbicos de gas diarios -44 millones con el segundo tramo finalizado- para reemplazar la importación de combustibles extendiéndose a lo largo de 558 kilómetros con una inversión estimada en US$ 1.500 millones, y generando un ahorro de US$ 3.500 millones anuales en sustitución de importaciones de gas.La habilitación operativa del primer tramo entre Vaca Muerta y Salliqueló está prevista para el próximo 20 de junio de 2023, en coincidencia con el pico de demanda invernal de gas natural.