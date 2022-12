Podrían sancionar al uruguayo José María Giménez por agredir a un oficial de la FIFA

La FIFA prevé una sanción de “al menos 15 partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir a un oficial de partido”. Foto capturas de TV

Edinson Cavani golpeó el monitor del videoarbitraje y tiró el aparato que quedó tendido en el piso. Captura de pantalla.

La agresión del futbolista uruguayo José María Giménez, quien le dio un codazo a un oficial de la FIFA tras el partido entre Uruguay-Ghana en Qatar 2022, podría significarle una sanción de hasta 15 partidos.El Código Disciplinario de la FIFA habla de “al menos 15 partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir, golpear, etc.) a un oficial de partido” y este sería el caso de Giménez a quien se puede ver en varios videos pegando un codazo en la nuca del oficial.La FIFA aún no se ha pronunciado sobre el asunto, pero está siendo bastante dura durante el torneo con todos los asuntos relacionados con disciplina tanto dentro como fuera del campo, consignó el diario deportivo español AS.Aún no se ha confirmado quién es la persona que recibió el codazo por detrás de Giménez, se ha hablado incluso de que podría ser el Director de Competiciones de FIFA.Hay que recordar que estas sanciones por infracciones graves no sólo se cumplen con el seleccionado, sino también a nivel de clubes y Giménez debería purgar la sanción en el Atlético de Madrid.Después del Mundial 2014 en Brasil, el uruguayo Luis Suárez se lo castigó con cuatro meses de inhabilitación y 100.000 francos suizos por el mordiscón al italiano Giorgio Chiellini. El delantero llegó al Barcelona pero se perdió los tres primeros partidos de la Champions League y ocho de Liga.En el final del cotejo que Uruguay venció a Ghana (2-0), aun que se quedó fuera del Mundial por diferencia de goles ante Corea del Sur, el árbitro alemán Daniel Siebert fue increpado por los jugadores uruguayos por considerar que no les había cobrado dos penales a favor.Se generó un revuelo con jugadores protestando airadamente. A Giménez lo tuvieron que parar entre varios compañeros y en su persecución se registra un codazo para un miembro de la FIFA que estaba en el campo en ese momento cerca del árbitro.Giménez fue grabado gritando " ¡Manga de ladrones! Son todos una manga de ladrones".Se espera ahora a que se inicie un procedimiento para evaluar la sanción.