El nuevo "dólar soja" logró que se vendieran más de 1,7 millones de toneladas de granos

El complejo agroindustrial ligado a la soja volvió a acelerar su actividad a partir de la segunda etapa del "Dolar soja".

Durante el Programa de Incremento Exportador II, de acuerdo a lo registraro en SIO Granos, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre se operaron 1.780.925 toneladas finales de soja. pic.twitter.com/AyjD3lt4Ar — BCR Mercados (@BCRmercados) December 3, 2022

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, cree que el PIE contempla proteger y compensar a los productores que utilicen insumos derivados de la soja.

La primera semana de vigencia de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE)De esta manera, concluyeron los primeros cinco días de la segunda puesta en marcha del denominado "dólar soja",en la cual hasta el viernes último a las 19 se había registrado la venta de 1.724.056 toneladas.Es por eso que el precio de la tonelada de soja se movió durante la semana, lo que dinamizó el volumen de negocios en las plazas bursátiles y los puertos.En esta oportunidad, el volumen vendido por los productores se ubicó de forma marcada por encima de la comercialización diaria de las semanas previas a la vigencia del PIE,pero por debajo de los resultados obtenidos en la primera semana del "dólar soja" de septiembre.De hecho, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) realizó una comparación entre los primeros cuatro días de ambos períodos, en los cualesNo obstante, esta merma era esperable, ya que durante la edición de septiembre, que estableció un tipo de cambio de $200 por dólar,Además, el plan también, ya que en esta oportunidad el acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) se ubicó en los US$ 3.000 millones, mientras que el anterior era de US$ 5.000 millones.Lo cierto es que de esos US$ 3.000 millones pactados como mínimo entre el Ministerio de Economía y la cámara empresaria,, según afirmó el analista de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.con compras diarias que fueron variando durante la semana: el lunes la autoridad monetaria compró US$ 192 millones, el martes adquirió US$ 122 millones, el miércoles captó US$ 24 millones, el jueves de US$ 6 millones y el viernes US$ 113 millones.El nuevo PIE se da en un contexto donde, si bienmeses que prosiguieron a la primera edición del "dólar soja" fueron escasos en cuanto al ingreso de dólares.De hecho, durante el mes pasado, Ciara-CEC informó que las empresas del sector liquidaron US$ 1.697 millones,cuando ingresaron US$ 1.217,3 millones.En la edición de diciembre de 2021 la comercialización de soja alcanzó las 14 millones de toneladas y la liquidación de divisas los US$ 8.125 millones, una suma histórica sin precedentes en la historia del sector y que ayudó a consolidar el acumulado récord entre enero y noviembre de este año.Sin embargo, y más allá de que la participación de los productores fue masiva en el PIE de septiembre y que hoy también se mantiene en un buen número,y no una solución de fondo, pero además, encendió las alarmas en las cadenas pecuarias ante el riesgo de que se produzca una encarecimiento en los suministros para las actividades, sobre todo, en los alimentos para los animales a base de soja.Debido a esto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, sostuvo quePor eso, la medida tomadaa través de una compensación a los exclusores y alimentos balanceados para garantizar el normal abastecimiento a valores previos al 28 de noviembre".En ese sentido, Bahillo explicó que "si bien la propuesta fue bien recibida,, para lo que instruyó la conformación de una mesa integrada por las cadenas de la soja y funcionarios de la Subsecretaría de Agricultura para tomar medidas tendientes a evitar faltantes o subas de precios injustificadas de los subproductos de la oleaginosa.