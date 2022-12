Maximiliano Ferraro fue reelegido como presidente de la Coalición Cívica

Ferraro continuará como presidente del partido que encabeza Elisa Carrió. Foto: Victoria Gesualdi.

La Coalición Cívica (CC) reeligió en el marco de un congreso nacional acomo presidente del partido y, desde el espacio que encabeza Elisa Carrió, afirmaron que "quieren liderar" dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC)."Nuestro partido no nació para ser un partido de gerentes o administradores, sino un partido de cuadros políticos y líderes.", dijo Ferraro durante el encuentro nacional celebrado en la localidad bonaerense de Olivos, según se informó en un comunicado de prensa."Esto no quiere decir que le escapemos a la gestión, pero sí que vamos a exigir una administración con transparencia, integridad, empatía y política del cuidado, que represente a esa administración., tanto más si somos Gobierno en el 2023", agregó el dirigente.En este sentido, el presidente reelecto reconoció que si bien el partido "no es materialmente grande" su misión "es ser brújula para establecer una meta", por lo que consideró imprescindible"Esto de ninguna manera significa no disputar poder, entregar espacios de negociación o regalar lugares, sino que implica", sostuvo.Del encuentro participaron varios diputados nacionales y recibieron saludos del expresidente Mauricio Macri; el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la presidenta del PRO Patricia Bullrich.Durante la apertura del congreso, la presidenta de la CC bonaerense,, afirmó que "ante las tempestades y los tiempos difíciles que atravesamos como país, la CC demuestra firmeza y mantiene sus valores con convicción, con el liderazgo clave de Elisa 'Lilita' Carrió", En esta línea, la dirigente consideró imprescindible "sostener la unidad de Juntos por el Cambio".Por su parte,consideró que la Argentina es "una sociedad que ha sido abusada durante veinte años por (la vicepresidenta) Cristina Kirchner" y consideró que "el martes podemos poner fin a dieciséis años de impunidad", en referencia a la sentencia que se conocerá ese día en el marco del juicio denominado Vialidad. "La Argentina solo sale respetando la Constitución y sanando del abuso sufrido. Siempre dentro del respeto irrestricto de la no violencia y el diálogo", concluyó.