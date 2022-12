Twitter bloqueó una noticia que afectaba al hijo de Joe Biden

Musk "filtró" debates internos de los dueños anteriores de Twitter que prueban censuras en esa plataforma / Foto: AFP

Hunter Biden, el hijo del presidente norteamericano, fue denunciado por corrupción por el New York Post.

internos de la anterior administración de la empresa que, según él, demuestran "lo que realmente pasó" cuando la plataforma decidió bloquear la difusión de una noticia del tabloide New York Post vinculada a denuncias de corrupción contra el hijo del presidente estadounidense Joe Biden.después de que el hombre más rico del mundo anticipara que iba a dar a conocer el manejo de Twitter sobre lo publicado por el diario en octubre de 2020, pocas semanas antes de las elecciones presidenciales en las que Biden finalmente triunfó sobre el entonces mandatario republicano Donald Trump.El periódico afirmó en ese entoncesy difundió fotos y correos electrónicos suministrados por el abogado de Trump, Rudy Giuliani, quien dijo haberlos obtenido de una computadora "abandonada" en un negocio de reparaciones.En un principio, Twitter dijo queante las dudas sobre el origen de las filtraciones y su incidencia en los comicios presidenciales, por lo que bloqueó la publicación de los artículos sobre el tema.El medio de comunicación se negó a eliminar un tuit sobre la historia,antes de revertir la medida el 30 de octubre de 2020.Musk, que en las elecciones de medio término del mes pasado llamó a votar a los republicanos,con el objetivo de "restaurar la confianza de la gente" en la organización.En un hilo de Twitter y en base a ese material brindado por Musk,aunque aclaró que el "sistema no estaba equilibrado" y había mejores canales de diálogo con los demócratas.Respecto al manejo de la publicación del New York Post, indicó que la plataformaeliminando enlaces y publicando advertencias de que podría ser "insegura".una herramienta hasta ahora reservada para casos extremos, por ejemplo, la pornografía infantil", apuntó.Las capturas de pantalla difundidasbajo la política de la empresa sobre contenidos hackeados y las advertencias generales del FBI ante posibles intentos de injerencia rusa en las elecciones.La decisión de bloquear la historia original de Biden del Post fuepero sin el conocimiento del CEO Jack Dorsey", según Taibbi.Dorsey, entonces responsable de la compañía, indicó posteriormente al bloqueo de la historia queEl hilo publicado por Taibbi reveló incluso una conversación con el congresista demócrata por California Ro Khanna que, pese a declararse "partidario total de Biden",