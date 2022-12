Di María casi descartado para Australia y su reemplazo estará entre Correa y Gómez

Foto: Fernando Gens.

Ángel Di María está prácticamente descartado para integrar la formación principal del seleccionado argentino que este sábado jugará ante su par de Australia, por octavos de final del Mundial Qatar 2022, y su reemplazante estaría entre Ángel Correa y Alejandro ‘Papu’ Gómez.El técnico Lionel Scaloni no dio por segura la ausencia del extremo rosarino, quien concluyó con una molestia en el cuádriceps el partido del miércoles pasado ante Polonia (2-0), por la última fecha del grupo C de la cita ecuménica.Es más, en la conferencia de prensa previa a la realización del cotejo de este sábado (a las 16.00 hora argentina), el entrenador albiceleste se permitió sostener un divertido diálogo con un periodista argentino que le consultó respecto de quién sería el sustituto del jugador de la Juventus que -a su juicio- padece “una contractura”.“Veo que tenés más información que yo” le dijo graciosamente al colega, aunque resaltó que “a Ángel lo vamos a esperar hasta último momento”.Lo cierto es que el valor surgido en Rosario Central no está “al 100 por ciento desde lo físico” y, por ende, no sería arriesgado en el compromiso ante los oceánicos, programado en el estadio Ahmed bin Alí, de Al Rayyán.De hecho,, el ‘Fideo’ “no tocó la pelota en el entrenamiento y no participó” del ensayo táctico que se registró en la Universidad de Qatar, a puertas cerradas para la prensa.En ese ejercicio, Scaloni primero probó con el ingreso de Correa (Atlético de Madrid) y luego lo hizo con la entrada de ‘Papu’ Gómez (Sevilla), quien había estado desde el comienzo en el choque ante Arabia Saudita (1-2) en el debut mundialista.Luego, Leandro Paredes (Juventus) ingresó como alternativa en la mitad de la cancha, en lugar de Gómez, para conformar un dibujo táctico 4-4-2, mientras que más tarde el bahiense Lautaro Martínez (Inter) ocupó el sitio del cordobés Julián Álvarez (Manchester City), titular y autor de una conquista en el triunfo del miércoles pasado frente a los polacos.De este modo, una probable formación de la Argentina para el choque de mañana con Australia comprendería a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Álvarez y Correa o Gómez.