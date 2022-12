"Queremos ser campeones del mundo y nos quedan cuatro partidos"

El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, expresó este viernes que su equipo desea ser "campeón del mundo" y que para lograrlo le queda "cuatro partidos", en la previa del choque de este sábado ante Estados Unidos por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022."Queremos ser campeones del mundo, nos quedan cuatro partidos; luego ya veremos qué pasa", dijo van Gaal en la conferencia de prensa que brindó en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar ante la consulta por su futuro después del campeonato del mundo."Dije en una entrevista que si ganábamos el Mundial seguramente recibiría ofertas, pero, de momento no somos campeones del mundo; y según la prensa neerlandesa, no lo seremos", deslizó van Gaal.El ex DT del Barcelona de España recurrió al humor sobre los rumores de su posible contratación como seleccionador de Bélgica, tras la salida del español Roberto Martínez."Bélgica es un país maravilloso, me gusta mucho; pero primero tendrían que convencer a mi esposa", dijo van Gaal, entre risas y luego, más serio, aclaró: "Este tipo de decisiones las tomo yo. Y ahora estoy trabajando con Países Bajos. Y queremos ser campeones del mundo".