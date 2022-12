El trompetista Terence Blanchard llega a la Argentina para presentar "Absence"

Blanchard es el primer afroamericano en tener una ópera en el Met / Foto Prensa

El trompetista estadounidense Terence Blanchard, uno de los grandes nombres del jazz actual, llega a la Argentina para ofrecer un show el próximo lunes 5 en el Teatro Coliseo en el que estará tocando su increíble disco "Absence", en honor a Wayne Shorter y que grabó en 2021 con su banda el E-Collective y el cuarteto de cuerdas Turtle Island.Ex miembro de las orquestas de Lionel Hampton y de los Jazz Messengers -donde fue director artístico- y con una dilatada trayectoria como líder de banda, con cinco premios Grammy incluidos, Blanchard es, además autor y arreglista de infinidad de bandas sonoras ("El padre de la novia" y "Una noche en Miami", las últimas) y colaborador habitual de Spike Lee ("Infiltrado del KKKlan", "Clockers", "5 sangres", "Malcolm X", entre otras).Por otra parte es el, que abrió la temporada 2021-2022 de la Ópera Metropolitana de Nueva York, convirtiéndose en elEn agosto de 2015 tuvo su Tiny Desk en los estudios de Washington de NPR -emisora musical de la radio pública de Estados Unidos-.dijo sobre él en los 80:En el show en la Argentina, Blanchard (60 años) presentará "Absence", una obra maestra de entusiasmo sonoro en colaboración con su banda E-Collective y el aclamado Turtle Island Quartet, dirigido por el violinista David Balakirshnan."Obviamente he trabajado con cuerdas en mi carrera, pero Turtle Island ha reinventado el lenguaje para el cuarteto de cuerdas. Es extremadamente único, y lo que hacen es brillante. Tocar juntos es como un grupo de jazz de cámara", destacó Blanchard.Grabado en febrero de 2020 "Absence" es un proyecto de inifinita novedad donde Blanchard parece acercarse a cierta forma camarística, como él señala, y de a momentos sinfónica, con el trabajo conjunto de un quinteto de jazz con un cuarteto de cuerdas y fue pensado bajo la influencia y a modo de homenaje al gran saxofonista Wayne Shorter.“Sabía que Wayne no se sentía bien en ese momento, así que quería honrarlo para hacerle saber cuánto ha significado para mí; este álbum se trata de composición, no solo de sus obras, sino de escribir nuestra propia música para ver cuánto nos ha influido Wayne”.El pianista Taylor Eigsti, el guitarrista Charles Altura, el bajista David Ginyard y el baterista Oscar Seaton bajo dirección de Blanchard conforman el joven E-Collective, un estallido de novedad sonora y libertad musical en el que cada músico explora su capacidad arreglística, que llega a la Argentina.Mientras que el Turtle Island Quartet está integrado y viene con los violinistas David Balakrishnan y Gabriel Terracciano, Benjamin von Gutzeit en viola y Malcom Parson en violonchelo.El concierto del Coliseo (Marcelo T de Alvear 1125) será el lunes 5 a las 20 y las entradas se pueden adquirir en la página de Ticketek