Brasil cayó ante Camerún y sufrió para quedarse con el primer puesto del grupo

El partido de Brasil

El partido de Camerún

Un seleccionado brasileño alternativo, y sin Neymar por lesión, perdió con Camerún, por 1 a 0 y sufrió más de la cuenta para quedarse con el primer puesto del grupo G del Mundial de Qatar 2022.El delantero Vincent Aboubakar, expulsado en tiempo de descuento, marcó el gol agónico de la victoria en el estadio Lusail, escenario que estará listo para la final del certamen el próximo 18 de diciembre.Brasil, que dejó su condición de invicto en el camino, terminó en el primer lugar con 6 puntos y superó por diferencia de gol (+2) a Suiza (+1) que derrotó a Serbia por 3 a 2. Camerún, con su primera y única victoria, finalizó con 4, mientras que el seleccionado serbio quedó último con un punto.Con estos resultados, el equipo brasileño será rival de Corea del Sur en octavos de final y Suiza enfrentará a Portugal.El inicio del partido fue friccionado. El árbitro marroquí Ismail Elfath apeló a las primeras tarjetas amarillas, una por cada bando, a Tolo y Militao.La primera llegada concreta la generó Brasil con el remate de cabeza de Gabriel Martinelli que el arquero camerunés Devis Epassy envió al córner (14m), a través de una brillante intervención.Brasil, más allá de una formación alternativa que permitió el descanso de varios titulares con el pasaje a octavos asegurado, impuso condiciones en la primera etapa, sin brillar en el juego.Las infracciones reiteradas de Camerún y algunas llegadas con peligro de Brasil al área rival, dieron cuenta de la leve ventaja sudamericana.El seleccionado africano necesitaba el triunfo para soñar con el acceso a la siguiente instancia, y una mano de Serbia ante Suiza, pero también era consciente del poderío brasileño y trató de cuidar el cero en el arco.Gabriel Martinelli dispuso de su segunda ocasión clara en el cierre del primer tiempo con un disparo con pierna derecha que Epassy sacó al tiro de esquina, y en la jugada siguiente lo tuvo Rodrygo, pero falló en la definición.Camerún sólo contó una chance, en el segundo minuto adicionado, que propició la atajada de Ederson ante el cabezazo de Bryan Mbeumo.Aboubakar apareció en el segundo tiempo con un remate cruzado, cuando Brasil perdía por lesión a Alex Telles, reemplazado luego por Marquinhos.Al Brasil de Tite le faltó justeza en la definición, especialmente con Martinelli, quien no pudo en su tercer duelo con Epassy. El arquero del Abha Club de Arabia Saudita luego se lució ante Militao y resultó un pilar en la victoria.Con el correr de los minutos, Brasil desperdició más chances. Primero con el centro de Raphinha que Bruno Guimaraes no llegó a conectar y luego, a falta de dos minutos, con el remate del ingresado Pedro, por encima del travesaño.Camerún no perdonó a Brasil y con Aboubakar se puso en ventaja en tiempo de descuento. El goleador del Al-Nassr de Arabia Saudita no tuvo mejor que idea que quitarse la camiseta en el festejo y de esa manera se ganó la segunda tarjeta amarilla, que concretó su expulsión.Brasil, que perdió un invicto de 17 partidos en un Mundial, se quedó con el primer lugar para un nuevo pase a los octavos de final.Camerún, que logró su segundo triunfo ante el pentacampeón del mundo y se convirtió en el primer seleccionado africano en vencerlo durante una Copa del Mundo, sufrió la sexta eliminación consecutiva en primera fase. Desde Italia 1990, donde alcanzó los cuartos de final, no logra superar dicha instancia.