Lanzaron Precios Justos en municipios bonaerenses: "Buscamos dar certidumbre a nuestros vecinos"

"Veníamos de un proceso de fuerte de caída del ingreso; estos seis años por errores y por pandemia fueron 25% de caída real; debemos devolver capacidad de compra al que trabaja y produce" Sergio Massa

El rol de los intendentes

La inflación de noviembre

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pusieron en marcha este viernes en La Plata el programa Precios Justos en los municipios bonaerenses"Buscamos dar certidumbre y tranquilidad a nuestros vecinos; pretendemos que cualquier vecino tenga la tranquilidad de saber que la lavandina o galletitas tienen el mismo precio", dijo el ministro de Economía, quien destacó que en el programa hay productos que representan "86% de la canasta de consumo masivos".Massa y Kicillof pusieron en marcha las actividades de difusión y verificación del programa Precios Justos en los municipios bonaerenses, en un acto en el salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial.El jefe del Palacio de Hacienda explicó que el programa se da en un acuerdo entre Estado y empresas para "devolverle tranquilidad a la gente, para que la gente pueda comprar algo más y no algo menos".Según Massa, "veníamos de un proceso de fuerte de caída del ingreso; estos seis años por errores y por pandemia fueron 25% de caída real; debemos devolver capacidad de compra al que trabaja y produce".Massaporque son "quienes mejor capacidad tienen en el territorio y pueden llevar controles que no pretenden lógica de castigo, pero que sí los tienen"."Supermercados y empresas que incumplan, con denuncias y en un proceso automatizado, tendrán multas de entre 5 y 250 millones de pesos", recordó Massa, quien aseveró que se está "empoderando a los municipios".Sostuvo que; pero si tenemos la posibilidad de hacer controles el cumplimiento será mejor"."Aspiramos que el programa sea el mejor posible, y que los ciudadanos y ciudadanas vean un sendero descendente de precios", remarcó.Por otra parte, manifestó que cuenta cony remarcó que "si trabajamos juntos, vamos a garantizar ese sendero de inflación descendente para que en abril tengamos una inflación que empiece con tres"."Habiendo cerrado noviembre, queremos transmitirles tranquilidad", dijo el ministro y recordó su compromiso de bajar "cada sesenta días" un punto porcentual en el índice de precios.Al respecto, sostuvo que el Gobierno nacional tiene "enormes expectativas" por los datos de inflación del mes pasado, en base a informes de la Secretaría de Programación Económica, con el que aseguró que permitirá "cumplir con el compromiso de recorrer un sendero de disminución" inflacionaria.Massa puntualizó que, sino también con una baja en los índices de precios.Por su parte, Kicillof afirmó que el programa permite "dar certidumbre, previsibilidad, precios de referencia y sensatez a la cuestión de precios para que vayan en una trayectoria descendente" y señaló que "un movimiento inflacionario no deja contento a nadie y éste es un acuerdo firmado por empresarios que lo único que tienen que hacer es cumplir con lo prometido y nosotros haremos que eso se cumpla".El exministro de Economía sostuvo quepara llegar a un "acuerdo voluntario" donde se establece una trayectoria de precios con una estabilidad de cuatro meses."Hoy agregamos un instrumento para que cada uno pueda hacer un cumplimiento del acuerdo que es de todos y todas; la aplicación la tengo descargada, es un elemento tecnológico que aporta más capacidad de control por parte de quienes están todos los días en las góndolas, que son los consumidores, los trabajadores, los ciudadanos que van a hacer las compras y tienen este instrumento poderosísimo", explicó.Kicillof recordó que, el programa Mercados Bonaerenses, itinerante; y el programa de Mercados fijos."Y agregamos los reintegros con la Cuenta DNI del Banco Provincia, que no es un descuento, uno paga pero luego el banco te reintegra el dinero; es una inversión que la provincia hace a través del banco", explicó.Del acto también participaron el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.