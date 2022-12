A todo o nada: Argentina enfrenta a Australia en octavos de final

Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

Foto: Fernando Gens, enviado especial.

Foto: Fernando Gens, enviado especial.

Foto: Fernando Gens, enviado especial.

Probables formaciones

El seleccionado argentino, clasificado a octavos de final en el primer puesto del grupo C, enfrentará este sábado a Australia en el inicio de la fase eliminatoria del Mundial de Qatar 2022.El partido se disputará en el estadio Áhmad Bin Ali desde las 16.00 (22.00 de Qatar) con arbitraje polaco encabezado por Szymon Marciniak , quien estará acompañado por sus compatriotas Pawel Sokolnicki (asistente 1), Tomasz Listkiewicz (asistente 2) y Tomasz Kwiatkowski (VAR).La transmisión estará a cargo de la TV Pública, TyC Sports y Directv Sports.Argentina iniciará la fase del "a todo o nada" en el Mundial de Qatar 2022 luego de terminar primera en el grupo C con 6 puntos, producto de las victorias contra México y Polonia.En caso de empate en el tiempo reglamentario, el encuentro tendrá una prórroga de dos tiempos de 15 minutos y en caso de persistir la igualdad la clasificación se definirá con tiros desde el punto penal.El sorpresivo rival del campeón de América será Australia, que terminó en el segundo puesto del grupo D por debajo de Francia con los mismos puntos (6) pero con peor diferencia de gol.El rival de los cuartos de final saldrá del duelo entre Países Bajos y Estados Unidos , que jugarán también el sábado, desde las 12.00 en el estadio Internacional Khalifa.para dar un nuevo paso hacia la ansiada tercera Copa del Mundo.El camino del equipo dirigido por Lionel Scaloni fue de menor a mayor y así esperan que siga en la fase eliminatoria hasta la soñada final del próximo 18 de diciembre en el estadio Lusail. La fatídica derrota en el debut ante Arabia Saudita (2-1) llenó de dudas a un equipo que arrastraba un invicto de 36 partidos. La respuesta anímica y futbolística llegó en el segundo y trascendental partido contra México que se destrabó con el golazo del capitán Lionel Messi y se coronó con magnífico remate de Enzo Fernández para el 2-0 que liberó de tensiones al plantel.La mejor versión de la "Scaloneta" en Qatar 2022 se vio en el cierre de la fase de grupos con el contundente triunfo sobre Polonia (2-0) que significó el pase a octavos de final en el primer lugar del grupo C.Además de una gran versión futbolística con superioridad durante todo el partido, el equipo tuvo una destacable reacción anímica luego del penal que falló Messi sobre el final del primer tiempo.Lo único negativo de la clasificación fue la molestia que sufrió Ángel Di María apenas después del gol de Alexis Mac Allister en el segundo tiempo cuando a los 15 minutos salió reemplazado por Leandro Paredes y encendió las alarmas. En principio se descartó una lesión muscular de gravedad pero el escaso tiempo de recuperación entre partido y partido lo deja casi afuera del equipo titular.Scaloni expresó que elige a los jugadores para la formación por "sensaciones" y en este caso no sería prudente arriesgar a "Fideo" desde el inicio.El esquema táctico inicial se mantendrá con los cuatro defensores, el triángulo de mediocampistas, Messi suelto por todo el frente de ataque y dos delanteros. La principal duda pasa por el posible reemplazante de Di María y Scaloni probó en su lugar a Alejandro "Papu" Gómez y Ángel Correa.En ese sector del ataque y en el lateral derecho (Nahuel Molina o Gonzalo Montiel) parecen estar las plazas a definir en la formación titular en relación a la pasada victoria sobre Polonia, según lo que probó este viernes en la Universidad de Qatar.pero es inevitable pensar en el antecedente del repechaje de 1993 para clasificar a la cita del año siguiente en Estados Unidos.Aquel equipo de Alfio Basile y el regreso de Diego Armando Maradona empató en la ida en Sidney y luego ganó por la mínima en el estadio Monumental.de final de la mano del delantero Tim Cahill.Este plantel es conducido por Graham Arnold, quien tiene un antecedente favorable ante la Argentina en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un triunfo en el debut por 2-0.La base de ese equipo está en Qatar, como el zaguero Harry Souttar, el mediocampista ofensivo Riley McGree y el delantero Mitch Duke.Del lado de la Argentina el único que estuvo fue Alexis Mac Allister.Los "Soocceroos" tuvieron un mal arranque con goleada ante Francia (4-1) pese a empezar ganando pero luego vencieron por la mínima a Túnez y Dinamarca con un gran despliegue defensivo y rápidas salidas de contraataque.