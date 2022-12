"Parece que la FIFA tiene algo contra Uruguay", aseguró Luis Suárez

Suárez, duro contra la FIFA por el arbitraje / Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

“Quise acercarme al final del partido a saludar a mis hijos, pero viene gente de la FIFA y me dice que mis hijos no podían bajar, cuando el otro día hubo un jugador francés con sus hijos en el campo de juego. Les pregunté porque siempre con Uruguay. Parece que Uruguay debe tener otro poder mediático para tener más poderío en la FIFA”

“Estoy desilusionado, con tristeza. Te da bronca responder. Y somos autocríticos, los dos primeros partidos no estuvimos a la altura, pero ahora llegamos al llegamos al limite, respondimos ganando y nos quedamos afuera por el resultado de otro partido”

La palabra de Giorgian de Arraescaeta

Luis Suárez dijo en la zona mixta del Al Janoub Stadium que “parece que la FIFA” tiene “algo contra Uruguay” luego de que el delantero y sus compañeros de equipo reclamaran dos penales no cobrados en el partido que le ganaron 2 a 0 a Ghana, pese a lo cual quedaron afuera de octavos de final de Qatar 2022 por tener menos goles a favor de Corea del Sur “Veo penal a Edi (Cavani), (el jugador de Ghana) le corta la carrera, hay otro penal clarísimo a Darwin (Núñez), se están cobrando penales increíbles y cosas increíbles y ahí esta el Comité de Árbitros y la FIFA que deben explicarse mejor. La FIFA debe poner las cosas en claro”, dijo el goleador uruguayo al final del encuentro.Suárez se quejó también porque, ya que cuando quiso acercarse al final del partido a la platea a saludar a su esposa Sofía Balbi y a sus hijos, no le permitieron a sus familiares descender al campo de juego.“Quise acercarme al final del partido a saludar a mis hijos, pero viene gente de la FIFA y me dice que mis hijos no podían bajar, cuando el otro día hubo un jugador francés con sus hijos en el campo de juego. Les pregunté porque siempre con Uruguay. Parece que Uruguay debe tener otro poder mediático para tener más poderío en la FIFA”, relató.Suárez lloró cuando contó:En cuanto al encuentro y la tarea de su equipo en la fase de grupos, reconoció que “estoy desilusionado, con tristeza. Te da bronca responder. Y somos autocríticos, los dos primeros partidos no estuvimos a la altura, pero ahora llegamos al llegamos al limite, respondimos ganando y nos quedamos afuera por el resultado de otro partido”.Giorgian de Arraescaeta, talentoso volante de Flamengo, reconoció por su parte que “en los primeros partidos pecamos de no atacar más”, para luego lamentarse porque “hoy era a matar o morir, teníamos que ganar o ganar, hicimos dos goles, pero Portugal perdió con Corea”., agregó.Respecto del arbitraje, señaló que “no” puede hablar “en caliente del arbitro, hay que dar vuelta la pagina, lo que pasó pasó y ahora no tenemos nada que hacer. Aún no pude ver la jugada del penal contra”.El jugador reconoció que “hay un enorme sentimiento de tristeza”, pero llamo a “pasar la página y prepararse para lo que viene” y coincidió con Suárez en su postura de que “para los jugadores es difícil. Hay que animar a los compañeros para todo lo que sigue”.