Lula tiene decidido sus ministros, pero los comunicará a partir del 12 de diciembre

Presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AFP

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este viernes que ya tiene decidido quiénes integrarán el gabinete de ministros en su futuro Gobierno. Pero reveló que empezará a dar nombres a partir del 12 de diciembre, cuando sea certificado como próximopor las autoridades electorales."Cuando eso ocurra empezaré a hablar de ministerios;, pero no quiero construir unos ministerios para Lula, sino para las fuerzas políticas que me ayudaron a ganar las elecciones", afirmó en conferencia de prensa desde Brasilia, informó el medio local Globo.Elinformó el martes que el lunes 12 de diciembre entregará el diploma de presidente legalmente electo a Lula, quien venció la segunda vuelta del 30 de octubre al mandatario Jair Bolsonaro.En las últimas semanas, la prensa brasileña y el mercado financiero presionaban para conocer los nombres de los futuros ministros, sobre todo el que ocupará la, sobre la que se espera que sea el exministro de Educación y exalcalde de São, aunque Lula declinó pronunciarse al respecto."Estoy hablando con las fuerzas políticas., que pertenecen a partidos que son importantes en el Congreso Nacional, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado", dijo Lula.El líder de izquierda insistió en que no hay prisa y que tiene que pensar bien sus decisiones para, y sobre las especulaciones y rumores que la prensa publica zanjó: "Lo que valdrá es lo que yo diga".De momento, Lula confirmó que la, Gleisi Hoffmann, no ocupará ninguna cartera, y que la creación de un, una de las promesas de campaña, podría pasar a ser una secretaría especial vinculada a la presidencia, aunque Lula prometió dialogar primero con las comunidades indígenas.Lula participa estos días en diversas negociaciones en el marco de la transición de poderes que tiene lugar en Brasilia pero, cuando se celebrará la ceremonia oficial de toma de posesión en la capital del país.