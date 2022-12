Disney llevó sus principales títulos a la colosal Comic-Con Experience en San Pablo

Arrancó en San Pablo la Comic-Con Experience / Foto: Prensa.

Paul Rudd, en la primera jornada de la Comic-Con Experience / Foto: Prensa.

Se espera la visita de unas 300.000 personas en los imponentes 115.000 metros cuadrados del complejo Sao Paulo Expo / Foto: Prensa.

Los actores Pedro Pascal, Zoe Saldaña, Paul Rudd y Evangeline Lilly fueron los representantes de los títulos queeligió destacar en el panel que se llevó a cabo durante la primera jornada en San Pablo de la, el encuentro de este tipo más importante a nivel global, frente a una audiencia que demostró a puros alaridos que la cultura pop también se vive apasionadamente en latitudes sudamericanas.Es que la convención brasileña, que regresa tras dos años de parate por la pandemia de Covid-19, ya se transformó en la gran competidora para lanacida en San Diego (California), con la expectativa de que este año sea visitada por unasen los imponentes 115.000 metros cuadrados del complejoCon esas cifras previstas, no sorprendió la reunión de cientos y cientos de personas que en la tarde del jueves colmaron la entrada del auditorio principal de la CCXP, ansiosas por conocer lo que las marcas del ratóntenían entre manos para esta ocasión.Cerca de las 16.30, con la conducción del periodista Marcelo Forlani y los 3.000 asientos de la sala ocupados, comenzó así el panel del mayor conglomerado de entretenimiento a nivel global, inaugurado con la aparición de Denise Ream, productora de la casa, que en junio del año que viene estrenará "Elemental", filme de Peter Sohn que narrará una peculiar relación de autodescubrimiento y aceptación entre dos personajes de naturalezas opuestas: Ember, una jovencita hecha de fuego, y Wade, un simpático muchacho de agua.Luego de dar a conocer imágenes de adelanto de la película, que ya había tenido su paso por laque Disney celebró en Los Ángeles a principios de septiembre pasado, fue el turno del celebradísimo Pedro Pascal, protagonista de la serie ", cuya tercera temporada, se confirmó, llegará a la plataformael 1 de marzo de 2023."Lo que más me gusta es que es una creación original de 'Star Wars', y ponerme ese traje ha sido uno de los grandes honores de mi vida", dijo el intérprete chileno sobre el personaje de Din Djarin, el cazarrecompensas de rostro siempre oculto por su casco y armadura que viaja por los confines de la galaxia ficticia creada pormientras cumple misiones y, sobre todo, protege al adorable Grogu, mejor conocido comoPero había más para las y los seguidores de esa megafranquicia de ciencia ficción, que preparó la participación vía videollamada de Jon Favreau y Dave Filoni, dupla de realizadores que insufló frescura al mundo decon esa y otras producciones como, para presentar el último tráiler de la nueva entrega de la serie.También bajo el paraguas de Lucasfilm tuvo su lugar, la quinta película de la saga que desde 1981 tiene a Harrison Ford en el papel del intrépido arqueólogo, y que esta vez volverá en compañía de la inglesa Phoebe Waller-Bridge y el danés Mads Mikkelsen.Su director, James Mangold, fue quien a través de un mensaje pregrabado habló sobre sus expectativas frente al estreno de la cinta y dio paso a su tráiler, un veloz pantallazo de las aventuras que el héroe de sombrero y látigo deberá enfrentar a fines de los turbulentos años 60 (es decir, también con su familiar rostro -muy- rejuvenecido de manera digital).Los platos más fuertes, sin embargo, comenzaron a desfilar con la introducción de, que desembarcará este 15 de diciembre para redoblar la apuesta visual a la que James Cameron tiene acostumbrados a sus espectadores.La tarea de despertar la ansiedad del público estuvo a cargo del histórico socio y productor del cineasta canadiense, Jon Landau, y de la reconocida Zoe Saldaña, que vuelve en su rol como Neytiri, quienes mostraron escenas exclusivas del ambicioso filme."Avatar es un proyecto que sólo puede ser experimentado en una sala de cine, con tus amigos o tu familia. La forma en que las audiencias recibieron la primera película fue tan poderosa, que Jim (Cameron) no tuvo otra opción que volver a ese universo", comentó la actriz sobre esta secuela, que se trasladará a un escenario acuático dentro de la ficcional Pandora en el que continúan los conflictos entre la raza humana y los indígenas Na'vi.Por último, el más esperado de los apartados de Disney,, fue el que coronó el encuentro e hizo estallar en gritos descontrolados a su séquito de fans, cuando una batucada típica brasileña le puso el toque local a la inconfundible música de apertura de la marca y pronto subió a las tablas Kevin Feige, la mente maestra detrás de esta franquicia que año a año mantiene en vilo a los amantes del género de superhéroes con una narrativa que continúa en expansión.Por partida doble, Saldaña reapareció para el esperadísimo adelanto de, aunque la cereza del postre estaba reservada para, la cinta que dará comienzo a la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel.Su director, Peyton Reed, y el trío conformado por Paul Rudd, Evangeline Lilly y Jonathan Majors -quien encarna a Kang, el nuevo villano de esta etapa de la saga- se robaron con su presencia todos los clamores de la audiencia, que tuvo la oportunidad de ver desde un clip de la evolución del personaje de Scott Lang/Ant-Man a lo largo del tiempo hasta los primeros minutos del filme y una de las oscuras escenas en las que protagonista y antagonista se encuentran cara a cara.Un abanico de estrellas y figuras del cine y la TV como Keanu Reeves, Hugh Grant, Chris Pine, John Rhys-Davies, Tenoch Huerta, Alexander Ludwig, Gwendoline Chrstie, Jenna Ortega, Noah Centineo y Rodrigo Santoro también tendrán su paso por la CCXP durante los próximos tres días en los que se desarrolle la convención, que tendrá su fin este domingo.La lista de nombres es la indiscutible atracción de esta congregación que reúne a las grandes compañías del entretenimiento, desde, así como a las principales editoras de cómics, artistas del rubro y otras empresas relacionadas a la cultura pop, para dar a conocer todas sus novedades en materia de cine, series y videojueos, entre más.