Festival de Arte Queer: las disidencias suben a escena

"Barroco Postcamp", del grupo Ópera Periférica con la participación de DJ Visera, abrirá el sábado el Festival. / Foto: Prensa FAQ5.

Elizabeth Duval protagonizará un conversatorio / Foto: Prensa FAQ5.

Un encuentro con todes

Las emblemáticas tapas del Suplemento SOY (Página/12) serán exhibidas en Casa Brandon. / Foto: Prensa FAQ5.

Diversidades y disidencias

Es por aquí A lo largo de una semana el Festival tendrá como sedes Casa Brandon (Luis María Drago 236), el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151), el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551), la Colección Amalita (Cossettini 141), PROA 21 (avenida Don Pedro de Mendoza 2073) y Munar (avenida Pedro de Mendoza 1555), siempre en la ciudad de Buenos Aires.



Las entradas a las distintas actividades son libres y gratuitas, salvo en el caso de la lectura performática de Bel Gatti y el duelo de escritura con Elizabeth Duval y Silvina Giaganti, que son aranceladas y se compran el día del evento en Casa Brandon.



"Enfant Terrible" (2020), del alemán Oskar Roehler, se destaca entre las propuestas cinematográficas del Festival. / Foto: Prensa FAQ5.

Lo abierto

“Lo queer no es una identidad más del folklore multicultural, sino unay de marginalización que genera toda ficción identitaria”, asegura el activista y filósofo español Paul B. Preciado. Ese parece ser el espíritu del 5to Festival Internacional de Arte Queer que comienza este sábado en Buenos Aires y que se extenderá hasta el 10 de diciembre, con una programación amplia y ecléctica que incluye literatura, cine, música y artes visuales y escénica con la participación de más de 40 artistas nacionales e internacionales.La cultura como acto transformador,son las cordenadas de este evento que por quinto año consecutivo organiza la Asociación Civil y Cultural Brandon y del que participarán artistas que hacen de la diversidad y las disidencias el corazón de su producción.“El Festival es una celebración colectiva que realizamos en el marco del mes internacional de los derechos humanos y que constituye un canal de expresión, de expansión, de educación, de goce, de fortalecimiento de lazos, de nuevos tejes, complicidades y abrazos”, asegura a Télam la artista Lisa Kerner, quien junto a Violeta Uman son las inspíradoras y directoras de la iniciativa."El Festival nació en 2017, pero con Violenta Uman veníamos realizando un recorrido común desde el año 2000. En el 2005 nace el proyecto Brandon, cuyo centro cultural abrimos junto a Jorgelina Desimone. Con Violeta sentimos que, por un lado, por eso todos los años realizamos el cierre del Festival en la vía pública, pero también a nuevos espacios; así que en cada edición sumamos sedes a las que le aportamos programación", repasa Kerner.El festival es organizado por personas queer. “El artista que participa de la muestra puede identificarse directamente como queer, colaboró o quiere hacerlo con artistas queer, o su”, destacan desde la organización del evento. Toda la programación está curada a través de un lente queer , pero no la enfocamos estrictamente en sus temáticas para no limitar su alcance. Buscamos visibilizar el trabajo de artistas queer sin que tenga que ser sobre su queeridad, historias personales o políticas de identidad, y también el trabajo de artistas que no son específicamente queers pero si lo es su enfoque”, detallan."Es un desafío definir al arte queer", advierte Kerner, ya que "y clasificaciones". Sin embargo, asegura que "viene a redoblar la apuesta y a tratar de romper con ciertas tradiciones artísticas que replican lo hétero-cis y al patriarcado"."¿Puede pensarse también que el arte queer es solo el que realizan las personas queer? Creo que todavía tenemos más preguntas que respuestas. También si hay una mirada queer del mundo que, inevitablemente, va a llegar a la obra de quien la realiza", agrega.Tal vez la respuesta, como en toda expresión artística, se completa allí donde la obra se recepciona. "El Festival -cuenta Kerner- cuenta con. Intentamos algunos cruces que buscan ese resultado. Hay un público de diferentes edades, clases sociales, recorridos. No se trata solamente de la comunidad LGTBIQ+ sino que trasciende sus márgenes".La apertura será el sábado a las 20 en el Centro Cultural San Martín con la obra Barroco Postcamp, del grupo Ópera Periférica con la participación de DJ Visera, donde orquesta y cantantes se reapropiarán de arias icónicas de la ópera barroca para crear “derformances”,Entre los puntos altos del programa se encuentra la literatura, donde la escritora española Elizabeth Duval participará en un conversatorio con su colega Dolores Reyes que se realizará en el CCK. Será la previa de un duelo de escritura en vivo que Duval protagonizar junto a Silvina Giaganti en Casa Brandon.Además, el barrio de La Boca será el escenario de un recorrido por las muestras interdisciplinarias de los artistas residentes en MunarTambién habrá unaen la lancha "Limpieza del riachuelo", a cargo del marinero Analía Couceyro y un desfile performático en el jardín de Proa 21 con coreografía de Diana Szeinblum.En cuanto al cine se proyectará "Errante corazón" (2021). de Leonardo Brzezicki, que contará con un conversatorio con la presencia de Leonardo Sbaraglia y el director.También "Los agitadores" (2022), la, y dos películas internacionales: "Enfant Terrible" (2020), de Oskar Roehler, y "Neubau" (2020) de Johannes Maria Schmit. Se destaca además la retrospectiva de la directora norteamericana Jan Oxenberg, pionera en el cine lésbico y feminista.La programación en artes visuales incluye una visita guiada a la muestra "El arte es un misterio. Los años 90 en Buenos Aires", curada por Francisco Lemus y que se realizará en la Colección Amalita, y la muestra histórica de las emblemáticas tapas del Suplemento SOY del diario Página 12 desde 2008 a la actualidad, en Casa Brandon.En cuanto a la música, Carlos Casella, María Ezquiaga, Lola Membrillo y Vale Cini rendiránreversionando algunas de sus canciones más destacadas.Y habrá más: los Dj set de Susi Pirelli, Rumanians, Galga Tropikalia, Violeta Alegre, Carioca, Hiedrah club de baile, las bandas Posible Romance, les cantantes Barbi Recanati, Luciana Jury, Macha Kiddo, Walter Romero, Lupe y, que se realizará con música, performance, literatura y baile al aire libre el sábado 10 de diciembre desde las 17 hs en calle Drago entre Lavalleja y Julián Alvarez.El Festival muestra, expone y también deja abierto interrogantes ¿Todo arte es queer en la medida que rompe con la norma? "Creo que la respuesta está sujeta a la interpretación.pero que tampoco me atrevo a definir. Hay algo allí de lo escurrizo que es intransferible y que me deja pensando", subraya Kerner.Y tal vez esa sea la proeza más importante del Festival Internacional de Arte Queer.. Algo así como el arte. Algo así como la vida misma.