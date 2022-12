El Kremlin rechazó las condiciones de Biden para conversar con Putin sobre Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Foto: AFP.

El Kremlin rechazó este viernes las condiciones que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso para dialogar con el mandatario ruso, Vladimir Putin, sobre Ucrania, e insistió en que Moscú continuará con la ofensiva que ya lleva más de 40 semanas."¿Qué fue lo que dijo Biden en realidad? Dijo que las negociaciones solamente son posibles después de que Putin abandone Ucrania", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov en rueda de prensa, argumentando que "evidentemente""La operación militar especial va a continuar", dijo, citado por la agencia de noticias AFP.El jueves, durante la visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, a Washington, Biden dijo que aunque por el momento no tiene planes para ello, no descarta hablar con Putin, siempre y cuando el Presidente ruso demuestre que quiere poner fin a la guerra en Ucrania Esa eventual charla, aclaró, se desarrollaría en consultas con los aliados de la OTANrespaldó este viernes las declaraciones de Biden y dijo estarpor lo que sostendrá "toda iniciativa política y diplomática que pueda llevar a una paz justa para Ucrania", dijo el canciller y vicepremier italiano Antonio Tajani en una entrevista publicada este viernes por el diario La Repubblica.Durante la charla con periodistas mantenida este viernes, Peskov recordó que Estados Unidos "no reconoce los nuevos territorios como parte de la Federación Rusa", en referencia a las regiones ucranianas que el Kremlin anexó.En septiembre, Rusia organizóen cuatro regiones ucranianas -- y aseguró que los residentes votaron a favor de pasar a ser parte de Rusia.La Asamblea General de lade esos territorios.Peskov recordó que antes de enviar tropas a Ucrania el 24 de febrero, Putin trató en varias ocasiones de mantener conversaciones con la OTAN, la OSCE y Estados Unidos, pero que estos intentos resultaron "infructuosos".Rusia invadió Ucrania luego de que Estados Unidos insistiera con sus planes de incorporarla a la OTAN y, según argumentó, para defender a rusoparlantes del este de Ucrania alzados en armas contra el Gobierno central ucraniano desde 2014.