Diputados del Frente de Todos repudiaron el gesto de Ritondo al finalizar la sesión

Diputados FdT: "El nivel de violencia contra la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau es inadmisible". Foto TW@rickiherrera

Este es el diálogo que proponen desde JxC 🤔



Superan todo límite. https://t.co/UgqCEnZ5AL — Paula Penacca (@PaulaPenacca) December 1, 2022

JxC se llena la boca de institucionalidad y republicanismo.

Pero en la @hcdn maltratan, agreden y descalifican.

Las mujeres de @Diputados_Todos salimos en defensa y respaldo de @ceciliamoreauok ultrajada en su doble carácter de Presidenta de la Cámara y mujer #Violentos pic.twitter.com/giLJGuZ8cK — Mónica Litza 💜 (@monicalitza) December 1, 2022

Diputados nacionales del Frente de Todos repudiaron este jueves unal finalizar la sesión y consideraron que su ademán fue una acción Los cuestionamientos al legislador del PRO fueron el epílogo de una jornada tumultuosa en la Cámara baja , en la que la bancada oficialista no pudo conseguir que se aprobaran los proyectos que habían sido incluidos en el temario de la convocatoria.Cuando la sesión había concluido y mientras se acercaba a la salida del recinto, Ritondo alzó ambas manos e introdujo el dedo índice de una mano en un círculo formado por los dedos índices y mayor de la mano contraria; su gesto duró un instante, porque rápidamente unió las palmas, como si se despidiera de los oficialistas.Desde el FdT no tardaron en cuestionar el ademán del líder opositor: por caso,"Si bien hace rato que JxC viene teniendo actitudes agresivas y misóginas (tanto de sus integrantes varones como de las mujeres); lo de hoy cruzó un límite. Decidimos con las compañeras de nuestro bloque impedir más agresiones hacia Cecilia Moreau; por respeto a su investidura como presidenta de la Cámara y por el hecho de ser mujer", agregó la legisladora en declaraciones a Télam.Para Litza, "Doble vara con respecto del acatamiento del fallo del juez Cormick. Con una, aceptan que se apele el fallo. Pero con otra, rechazan la parte dispositiva. Doble vara para defender a las mujeres de la agresión machista. Algunas son dignas de su defensa y otras no", ejemplificó.Por último, remarcó: "Más que Juntos por el Cambio parecen ser Juntos para lo que les conviene".Por su parte,advirtió que "esta tardeEl nivel de violencia contra la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau es inadmisible"."No respetan su autoridad institucional, gritan encima de ella cuando habla, la agravian, amenazan e insultan con total impunidad. Jamás hicieron ni harían lo mismo con un varón. Son violentos y misóginos. Pero tienen la protección del partido judicial y los medios hegemónicos", añadió.en tanto, señaló:Para"la conducta de Ritondo fue vergonzosa desde que entró en el recinto, gritaba, realizaba ademanes,y coronó con el gesto obsceno hacía la presidenta de la cámara, un claro desprecio a la institucionalidad que pregonan y una conducta misógina y vulgar".Pasadas tres horas del final de la sesión y cuando el video del gesto ya se empezaba a viralizar, Ritondo tuiteó: "Lo subo yo también: grito porque se cagan en el Congreso, en el reglamento, en las leyes, en las instituciones. Grito también porque se negaron a darme la palabra. Solo aparecen para apretar a la Justicia. Ese soy yo, el del video, gritando que no había quórum".El video subido por el líder del PRO mostraba la imagen previa al gesto pero no el momento en sí.