Lammens y el seleccionado argentino en Qatar: “Es un equipo absolutamente comprometido”

Foto: Alejandra Bartoliche.

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens,que no sabe si el seleccionado argentino de fútbol “saldrá campeón o no”, pero sostuvo que “en cualquier caso este equipo se merece un reconocimiento porque ninguno de los jugadores se guarda nada”., expresó Lammens.Contó que gritó “mucho el gol de Messi el otro día” porque señaló que le parecía que “era un partido difícil, que no se abría, que era complejo y que si no hubiera aparecido él nos hubiera costado mucho llevarnos los 3 puntos contra México, y ayer hizo un partido bárbaro”., reflexionó.Desde una mirada integral, Lammens aseveró que “pasan dos cosas con esta selección, la primera es que los jugadores quieren ir, se divierten, a los jugadores les gusta ir” y añadió que a quienes les gusta el fútbol saben “qué pasa dentro de un plantel, lo importante que es eso”.“Que los jugadores tengan ganas de ir, que la pasen bien, que tengan afecto entre ellos, para la conformación de un grupo es muy importante y termina incidiendo en el resultado”, expuso.Lammens enfatizó que Argentina “es un equipo absolutamente comprometido” y apuntó: “Uno ve a la selección argentina. Si ayer no nos hubiera tocado ganar de todas maneras me hubiera quedado muy conforme, es un equipo que a todos nos deja tranquilos por la entrega”.“Ninguno de los jugadores se guarda nada y eso me parece que a los argentinos nos hace muy orgullosos, Esperemos, si terminamos campeones del mundo o no, pero en cualquier caso este equipo se merece un reconocimiento”, concluyó