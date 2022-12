Juntan firmas en una escuela para exigir medidas urgentes al Ministerio de Educación porteño

Foto: Gustavo Amarelle

La escuela amaneció con el gas de la cocina abierto y alcohol derramado en el piso.

Una asamblea abierta de familias de la, que sufrió este lunes, en el barrio porteño de Palermo, eldel Plan Sarmiento, entre otros actos de vandalismo , anunció este jueves que junta firmas para exigir "medidas urgentes" al Ministerio de Educación, a cargo de Soledad Acuña, y seguir avanzando con la denuncia por robo y vandalismo a la escuela."Hasta el momento no hubo una respuesta clara y contundente del Gobierno de la Ciudad y lase suma al, que hace años reduce el presupuesto destinado a Educación", destacaron en el petitorio.La escuela vandalizada está ubicada en El Salvador 4037, entre Avenida Medrano y Francisco Acuña de Figueroa, un lugar de tránsito constante y rodeada de bares y restaurantes.La institución se encuentra en la Plaza Unidad Latinoamericana y es unsi no se toma ninguna medida ya que "pueden ingresar por cualquiera de sus cuatro costados", remarcó a Télam Diego Martínez Madrid, miembro de la cooperadora de la escuela y padre de dos niños estudiantes.En el petitorio, exigieron al Ministerio de Educación que tome "urgentes medidas" para que alumnos y alumnas, personal docente y personal auxiliar puedan concurrir "tranquilos" a estudiar y trabajar, "contando con las herramientas necesarias y mínimas para una educación pública de calidad".En particular,en la cuadra de El Salvador altura 4000.Además, reclamaron la asignación dey fines de semana; el relevamiento de puntos inseguros y el refuerzo de medidas de seguridad del edificio.También solicitaron el cierre definitivo del ingreso a la escuela desde el Centro de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) contiguo y recuperación de espacios de la escuela cedidos al mismo en pandemia, porque "actualmente circulan por el mismo espacio estudiantes y personas adultas ajenas a la escuela"; y la designación de personal auxiliar faltante por jubilación o licencias por motivos de salud.Esta es la segunda vez, en tres meses, que roban en este establecimiento educativo y, a lo largo de este año, también otras instituciones públicas de la Ciudad de Buenos Aires sufrieron actos delictivos similares: la Escuela Nº 8 DE 10, el Normal Nº 1, la Escuela Nº 26 DE 1 y la Escuela Nº 2 DE 13, entre otras, recordaron.La reducción del presupuesto provoca "un desfinanciamiento que deriva en malas condiciones edilicias con mantenimientos mínimos y ninguna mejora de las que se van solicitando, falta de personal docente y no docente, falta de vacantes y, a la vez, grupos cada vez más numerosos en las mismas aulas, entre otros problemas", señalaron.A su vez, destacaron que a medida que se jubilan las/os históricas/os caseras/os de los establecimientos, no se nombran a nuevas personas en esos cargos quedando las escuelas más desprotegidas los días que no hay clases o durante la noche y "esta ausencia tampoco fue reemplazada por ningún mecanismo de seguridad alternativo".El lunes pasado,-consideraron en el petitorio", vidrios rotos, y un total de 185 computadoras del plan Sarmiento, que "usan nuestros hijos e hijas para trabajar en la escuela" y fueron sustraídas por los delincuentes.A raíz de estos hechos, la comunidad educativa realizó un abrazo simbólico el martes pasado y luego se reunió en una Asamblea autoconvocada.Durante la asamblea, notaron la presencia en la escuela del funcionario Fabián Capponi, director general de Educación de Gestión Estatal, con quién se acercaron a hablar.Como resultado de la conversación, "el Sr Capponi se comprometió a dar respuesta a tres puntos del petitorio: reposición de las computadoras sustraídas, espacio seguro de guardado en la escuela y asignación inmediata de personal policial de custodia, y ofreció además una instancia de reunión formal entre autoridades del Ministerio de Educación y representantes de la comunidad educativa", concluyeron.El petitorio está disponible en el siguiente link: https://forms.gle/rSs3a3LfKnEtDfgp9Para quienes prefieran firmar en papel, este viernes habrá una mesa en la entrada de El Salvador entre las 14:00hs y las 16.30hs.