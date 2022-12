Müller calificó de "catástrofe absoluta" la eliminación de Alemania del Mundial

Thomas Müller. Foto: AFP.

El delantero del seleccionado alemán Thomas Mülleren la última fecha del Grupo E, que no le alcanzó para clasificar a octavos de final, a la vez que advirtió que pudo ser su "último partido" en el representativo de su país."Para mí, personalmente, esto es una catástrofe absoluta. Es muy amargo para nosotros, quedar afuera por diferencia de gol con España y como se dio la definición de su partido con Japón", sostuvo Müller en declaraciones a la radio y televisión pública alemana ARD.Eso en clara alusión al gol polémico, VAR mediante, concedido al seleccionado japonés que le permitió vencer al español y clasificar primero en el el Grupo E."De no ocurrir eso, nuestro resultado habría sido suficiente para pasar como segundos. Tenemos un sentimiento de impotencia", sumó el atacante alemán que más títulos conquistó en toda la historia del futbol, con un total de 32.Además, el delantero del Bayern Múnich, de 33 años, insinuó que este encuentro podría suponer el último con la selección por un mensaje que ofreció con detalles de sensaciones personales."Si este fuera mi último partido, me gustaría decir unas palabras a los aficionados alemanes: Ha sido un placer enorme, querida gente, muchas gracias. Fueron momentos increíbles. Siempre he tratado de dejar mi corazón en el campo en cada partido. A veces había lágrimas de alegría en mi cara, en otras había dolor. Lo hice con amor, pueden estar seguros de eso", remató Müller.