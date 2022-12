"Estamos muy atentos" ante el aumento de los casos de coronavirus, afirmó el Presidente

Fernández brindó una conferencia de prensa en Villa Mercedes, San Luis.

El presidente Alberto Fernández afirmó que el Gobierno está "muy atento", algo "que está pasando no sólo acá en la Argentina, sino en todo el mundo", a la vez que recomendó a la población "seguir vacunándose"."Estamos muy atentos a lo que está pasando con el Covid", dijo Fernández al referirse al incremento de los casos, una situación que se registra "no sólo acá en la Argentina sino en todo el mundo", por lo cual recomendó a la población que "siga vacunándose" y aseguró que "hay vacunas para todos".En una conferencia de prensa que ofreció en, junto con elel Presidente consideró que ahora el virus ", el Covid se presenta con una densidad médica distinta," de la pandemia.En esa línea, reiteró que "lo estamos siguiendo con mucha atención" y les recomiendo a todos seguir vacunándose, ya que "hay vacunas para todos y si nosotros podemos estar haciendo todas estas cosas es porque hemos logrado un nivel de inmunidad muy alto socialmente, porque la gente se vacunó", tras lo cual aseguró que"Yo tengo cinco dosis dadas, algunos tiene que tener cuatro, otros cinco, depende de la edad" y estimó queEl Presidente recordó lo que había manifestado l, acerca de queporque el Covid hoy tiene otras características mucho más manejables"."Pero a no dormirse, el que tenga que volver a darse más dosis que consulte a sus médicos, vayan al vacunatorio", exhortó el jefe de Estado.ela vecinos de un barrio de esa ciudad, que fue bautizado en la oportunidad con el nombre de "Unión", que consta de 300 unidades habitacionales y entre las cuales se encontraba la vivienda número 70 mil construida por el Gobierno nacional en todo el país.