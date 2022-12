Cecilia Moreau a Negri: "Yo no sé cómo trata a su mujer, a mí no me trata más así"

Estás viendo Diputados varones atacando violentamente a la Pta @ceciliamoreauok de la Cámara de @DiputadosAR , la Institucionalidad y la democracia.

También hoy los viste impedir que funcione el Congreso y se aprueben las universidades públicas donde algún día podrías estudiar. pic.twitter.com/9FtZluvuLc — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) December 1, 2022

Preocupa la violencia a la que nos quiere arrastrar una oposición irresponsable, caprichosa y misógina que en nombre de la República pisotea las instituciones. pic.twitter.com/qgWidLabHd — Florencia Lampreabe (@FlorLampreabe) December 1, 2022

JxC quiso hacer un golpe institucional en Diputados!

Logramos dar quorum para aprobar la creación de siete Universidades Nacionales, pero los diputados de JxC comenzaron a hacer disturbios en el Recinto boicoteando el debate y su aprobación. pic.twitter.com/SqOeYJ22H4 — Vanesa Siley (@Vsiley) December 1, 2022

La presidenta de la Cámara de Diputados,, frenó este jueves al jefe de la bancada radical,, quien le gritaba en medio de una tumultuosa sesión, y le espetó: ""Yo no sé diputado como trata a su mujer, a mí por ser mujer no me trata más así", le remarcó Moreau a Negri, en medio de la tumultuosa sesión y ante los gritos del legislador y del resto de los miembros de Juntos por el Cambio (JxC) que buscaban impedir el desarrollo de la sesión por considerarla inválida.En tanto, legisladoras del Frente de Todos (FdT)La diputada oficialistaaseguró queEn tanto, la legisladorapublicó un video en Twitter con una leyenda que decía: "Por si quedaban dudas de quiénes son los que atropellan las instituciones. Sí, con este nivel de violencia, irresponsabilidad y misoginia se maneja la oposición en la Cámara de Diputados. Los 'defensores' de la República".La legisladoraafirmó en la misma red que "la violencia de estos diputados es inadmisible. Hablemos de violencia de género. Todos de JuntosxCambio".