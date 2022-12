Árbitra francesa: así reaccionaron las redes

Mi feminista interior está emocionado porque el árbitro del partido de Costa Rica vs Alemania es mujer.

Sé que es parte de la inclusión y la madre,pero me causa mucho conflicto ver pitando a una mujer árbitro en el Costa Rica vs Alemania. Les pita,los llama y se hacen pendejos. Además, su físico no le da para intentar separar a lo jugadores cuando arman pedo. A quién se le ocurre.