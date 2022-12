Continúa en las provincias la vacunación anticovid por demanda espontánea

Foto: Eliana Obregón

💉 A partir del 1/11 comenzamos la #Vacunación del tercer refuerzo contra Covid-19. Tendrán prioridad los mayores de 50 años y personas con condiciones de riesgo que hayan recibido el refuerzo anterior hace 120 días o más. Enterate más en 👉🏽 https://t.co/hsifX3zHoY#Hacemos pic.twitter.com/yN1KCiTtBh — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) October 31, 2022

En COFESA acordamos avanzar con la aplicación de vacunas de refuerzo para COVID-19https://t.co/ghTdC6Ztjh



En especial los mayores de 50 años que hayan recibido su última dosis hace 120 días, y las personas con factores de riesgo



Los estamos esperando🤗 pic.twitter.com/U0fzblbm4d — Sonia Martorano (@martorano_sonia) November 29, 2022

En este contexto epidemiológico es fundamental que todos y todas tengamos nuestros esquemas de vacunación actualizados. En @BAProvincia es libre y federal. Revisá el listado de vacunatorios y acércate al más cercano: https://t.co/F8IhnTXtXa pic.twitter.com/vFhaTf8ZFh — Nicolás Kreplak (@nkreplak) December 1, 2022

Foto: Marcelo Ochoa

PREVENCIÓN: “Lo ideal es que todos estemos vacunados para prevenir complicaciones de enfermedades como el Covid-19” https://t.co/x9QzG4osom pic.twitter.com/QFcUYCkLEG — SALUD PUBLICA TUC (@MSALUDTUC) November 29, 2022

Autoridades sanitarias recordaron que se mantiene la aplicación de vacunas anticovid en forma libre y a demanda espontánea en los vacunatorios de todas las provincias para reforzar la inmunidad especialmente en personas mayores de 50 años o que presenten condiciones de riesgo.En ese sentido, la ministra de Salud, Carla Vizzotti , señaló que si bienal comparar las cifras con situaciones previas la cantidad "no hace que el Sars COV 2 sea un virus que esté circulando en forma predominante"."Tenemos circulación no solo de Sars COV 2 sino de influenza A, B y también de los otros virus" respiratorios, añadió Vizzotti ayer en conferencia de prensa y remarcó que para ello "está abierta la vacunación con demanda espontánea en cualquier provincia, en cualquier vacunatorio habilitado" para "las personas que tengan indicación, que requieran ese refuerzo".La ministra recordó que actualmente "hay menos de 300 personas internadas en terapia intensiva por Covid y tuvimos 8 mil en los momentos de mayor tensión. Así que la clave son las vacunas, la respuesta y la herramienta es recibir los refuerzos".También destacó que se mantiene la "recomendación de uso de barbijos para todos los virus respiratorios que están circulando" para "prevenir las infecciones respiratorias, sobre todo en personas con condiciones de riesgo, y en lugares cerrados con poca ventilación".En la provincia de, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sostuvo que "es el momento justo para vacunarse y encarar el verano con inmunidad" y pidió a las personas que hayan recibido su segundo refuerzo hace más de cuatro meses que "asistan sin turno a cualquier vacunatorio y se apliquen la dosis contra el coronavirus".La vacuna se aplica en los vacunatorios que figuran en la página https://bit.ly/3TREVaR "Es muy importante darse todas las dosis de la vacuna", insistió Kreplak y remarcó que "las personas mayores con una dosis extra reducen riesgo de internaciones y fallecimientos" dado que "hay que tener medidas de cuidado porque se trata de una enfermedad viral, que puede contagiar" por lo que "si uno quiere evitar enfermarse, debe ventilar".En, la Región Sanitaria Primera informó que desde diciembre se aplicarán las dosis en cuatro centros de salud de la municipalidad como el centro Cono Sur, el vacunatorio La Falda de Villa Mitre, Washington 232, y la Unidad Sanitaria Patagonia.El director asociado de Región Sanitaria I, Laureano Alimenti, sostuvo que "disponibilidad de vacunas hay" y apuntó que observaban "un aumento en forma paulatina" de casos por lo que llamó a "completar los esquemas de refuerzos de dosis contra el Covid.En, la aplicación de vacunas y refuerzos se cumple en la red de vacunatorios de la Provincia sin orden médica, con solo presentar DNI y carné de vacunación."Como hemos explicado en otras oportunidades, si bien la situación epidemiológica en relación a Covid-19 hoy es más favorable que meses atrás, el virus sigue circulando. Actualmente se registra un incremento de casos en Brasil y es necesario reforzar la campaña de vacunación, principalmente en grupos de riesgo, para evitar posibles complicaciones a causa de esta infección", indicó Laura López, directora de Epidemiología de Córdoba."Es fundamental que las personas que regresen a Córdoba y presenten síntomas como fiebre, tos, dolor muscular o sarpullido, consulten inmediatamente en un centro de salud, ya que en la región no sólo se registra un aumento de casos de Covid-19, sino que se han reportado recientemente contagios de otras enfermedades infecciosas como dengue, zika, chikunguya y poliomielitis", acotó.En el caso de, no hay restricciones de edad para colocarse las dosis de refuerzo, por lo que toda persona que haya recibido la anterior hace cuatro meses o más puede concurrir a cualquier vacunatorio habilitado, como el viejo hospital Iturraspe y el de ATE en la capital provincial.La subsecretaria de Equidad en Salud de la provincia, Romina Carrizo, informó hoy que "está indicada la quinta dosis, que en principio se recomendó para cierto grupo, pero ahora todo aquel que haya pasado más de 120 días desde su última dosis está en condiciones de poder colocarse la vacuna".En, fuentes del ministerio de Salud provincial informaron hoy a Télam que, "la vacunación contra el coronavirus en la provincia es a demanda" con lo cual "cada persona que necesite o quiera vacunarse debe acercarse y consultar en los vacunatorios de su ciudad por los días y horarios de atención".Voceros del hospital zonal Ramón Carrillo, de San Carlos de Bariloche, confirmaron que "se vacuna en vacunatorio central, en todos los centros de salud y en el modular por orden de llegada" dado que "se aplica cualquier dosis que falte al momento de la consulta".En, la ministra de Salud, Ana Maria Nadal, dijo que en la provincia "no es predominante" la Covid19 y pidió tranquilidad a la gente pero que "no dejen de aplicar las medidas preventivas", así como "mantener los esquemas de vacunación".La aplicación de las cuartas y quintas dosis se realizan en el Vacunatorio Central de capital y el de San Rafael de lunes a viernes de 8 a 17 y sábado de 8 a 12:30 y los Centros de Salud provinciales en sus horarios de atención al público.Desde, la ministra de Salud, Andrea Peve, sostuvo que "las vacunas contra el Covid19 han demostrado ser efectivas, ya que evitan complicaciones e internaciones, y es importante que sigamos protegiéndonos" y remarcó que "siendo responsables con nuestra vacunación cuidamos nuestra salud y la de nuestra familia", por ello "las y los esperamos en los centros de salud y hospitales de nuestra provincia".El gobierno derecomendó a la población aplicarse el tercer refuerzo de la vacuna y recordó que para ello sigue vigente un operativo de vacunación por libre demanda "en los centros de salud y hospitales de la provincia, sin turno previo".El director de Epidemiología e Información en Salud de la provincia, Juan Petrina, aseguró que se continúa "fomentando la vacunación como principal medida preventiva" e invitó a la población a completar los esquemas de refuerzos "para mantener el estado sanitario actual, con el objeto de minimizar los casos graves y mortales por este agente"."Junto con la vacunación para el Covid y debido a la circulación de Influenza, también es importante la vacunación antigripal para los grupos destinatarios, como ser: embarazadas, niños y niñas de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, personas con factores de riesgo y personal de salud", agregó Petrina.Enla referente de la Brigada de Vacunación, Sandra Ibáñez, instó a la población a vacunarse y "reforzar el compromiso con la prevención de enfermedades, especialmente en época de mundial, fiestas y vacaciones; eventos que suelen movilizar y reunir a muchas personas"."Esta semana tuvimos mucha afluencia de gente para vacunarse, principalmente por el tercer refuerzo o como le llama la población quinta dosis. Invitamos a todos a concurrir, cualquiera sea la dosis que les falte", añadió la funcionaria.también recomendó completar y reforzar los esquemas de vacunación luego de que la directora provincial de Epidemiología, Claudia Espeche, señaló que "se registró un aumento de casos, si bien no estamos en una zona de alarma hay un contexto importante a tener en cuenta: estamos de cara a las vacaciones, se está disputando un Mundial, lo cual genera un movimiento poblacional muy grande a nivel internacional"., aseguró.Enla estrategia de vacunación anticovid "desde hace algún tiempo es por demanda espontánea en todos los centros de salud y los vacunatorios de la provincia, apoyada con una campaña de concientización", dijo el jefe de Inmunizaciones, Fabio Muñoz."Tenemos el criterio de frasco abierto, es decir que si alguien viene a vacunarse abrimos un frasco y lo utilizamos con esa persona solamente o con quienes lleguen en un determinado tiempo en que puede estar abierto pero preferimos tirar un frasco que no se utilizó completamente a dejar ir a alguien sin vacunar", remarcó el funcionario."Ense trabaja fuertemente en la vacunación con los refuerzos de vacunas contra el Covid-19, y se está vacunado a demanda espontánea, es decir no hace falta turno ni indicación médica, sólo deben acercar a los vacunatorios habilitados con el carnet, y se les aplicará la vacuna correspondiente", dijo a Télam la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Florencia Coronel.Y, acotó que "es importante vacunarse con todos los refuerzos para mantener la inmunidad" y así lograr "la protección contra el Covid, ya que sigue circulando el virus y las vacunas nos protegen siempre".Enla encargada del departamento de inmunizaciones y enfermedades prevalentes del Ministerio de Salud, Daniela Carreras, dijo a Télam que "recomendamos a la población que se vacune para lo cual hay disponibilidad" y reconoció que "a pesar de estar ya para colocar hasta el tercer refuerzo, en la provincia sólo el 30% de la población se colocó apenas el primero"."Por ahora no se detectó un crecimiento de casos salvo en la ciudad de Puerto Madryn que es la que recibe más turistas, pero de manera muy leve", añadió la funcionaria.En, los equipos sanitarios vacunan en Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), en sitios neurálgicos que siguen habilitados y con el "vacumóvil" en los barrios."La vacunación es una de las herramientas fundamentales para contener el avance y los efectos de la pandemia", dijo el ministro de Salud, Antonio Buljubasich, al instar esta semana a asistir a vacunarse y asegurar que hay plena disponibilidad de vacunas.también mantiene habilitados para la vacunación los hospitales y centros de salud donde se puede requerir la inmunización anticovid de manera espontánea., la quinta dosis de la vacuna está disponible en hospitales, centros de salud y puestos móviles para personas de 50 años o más, mayores de 12 años con inmunocompromiso y mayores de 18 años con factores de riesgo, además de gestantes y el personal de salud.El ministro de Salud provincial, Juan José Esteban, dijo que “las vacunas son una herramienta fundamental para salvar vidas”, e instó a la población a concurrir a los dispositivos operativos en toda la provincia para iniciar o completar el esquema.