Modric: "No tenemos preferencias con quién jugar en octavos"

Foto: Fernando Gens, enviado especial.

Luka Modric, capitán de Croacia, aseguró este jueves que su selección no tiene "preferencias" respecto a su rival en octavos de final del Mundial, que podría ser España si consigue no perder ante Japón y ser primero en el Grupo E.“Creo que merecíamos ganarle a Bélgica. Hemos tenido un partido muy duro. Es imprescindible habernos clasificado para octavos y no tengo ninguna preferencia para la siguiente ronda. Sea quien sea, daremos lo mejor de nosotros. No tenemos preferencias, sabemos que será un partido difícil”, dijo Modric.El futbolista se expresó en la zona "mixta" de prensa tras ser nombrado mejor jugador del partido que igualaron 0 a 0 ante Bélgica por el cual el equipo "rojo" quedo afuera del Mundial Qatar 2022., destacó la figura del club Real Madrid, de España.El subcampeón del mundo en 2018 pasó la primera ronda luego de igualar con Marruecos 0 a 0, golear a Canadá por 4 a 1 e igualar esta noche ante Bélgica por 0 a 0.Los dirigidos por Zlato Dalic terminaron con 5 puntos segundos en el Grupo F detrás de Marruecos una de las "sorpresas" del Mundial que terminó primero con 7 unidades.Los croatas jugarán el próximo lunes desde las 12 (hora Argentina) ante el primero del Grupo E que estaría entre España, Japón o Costa Rica en el estadio Al Janoud.