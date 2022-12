La árbitra francesa Stéphanie Frappart hizo historia en Qatar 2022

La árbitra francesa es la primera mujer en dirigir un partido de un Mundial masculino / Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

Frappart junto a la brasileña Neuza Back y la mexicana Karen Díaz Medina / Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

Amplia experiencia para la árbitra gala

Asistentes latinoamericanas

La árbitra francesa Stéphanie Frappart se convirtió este jueves en la primera mujer en controlar un partido masculino de la Copa del Mundo durante el encuentro Alemania-Costa Rica , del grupo E de Qatar 2022.Frappart, de 38 años, encabezó la terna íntegramente femenina en el estadio Al Bayt junto acomo asistentes.Luego haber sido la cuarta árbitra del encuentro México-Polonia, por el grupo C, y de Portugal- Ghana, Frappart dio un paso más y fue elegida para un trascendental partido que define la clasificación del grupo E.La francesa tiene una amplia experiencia en el arbitraje tanto femenino como masculino.Con seis partidos arbitrados en los Mundiales femeninos se consolidó como una de las mejores y se ganó un lugar en los torneos masculinos.Su camino se inició en la segunda división del fútbol francés pero luego de cinco años ascendió a la Ligue 1 hasta que se ganó la posibilidad de ser la primera mujer en controlar partidos de torneos europeos masculinos.Así fue queDespués de esa actuación encadenó otros hitos en partidos de seleccionados europeos en el marco de la Liga de las Naciones, Champions League, Eliminatorias de la FIFA y hasta la final de la Copa de Francia.De perfil bajo y sin redes sociales, la francesa contó en diálogo con la FIFA que sienteEl camino hasta estar en uno de los eventos deportivo más vistos del planeta no fue fácil ya que en el medio debió lidiar con críticas.En 2020, por ejemplo, el entrenador portugués André Villas Boas, por aquel entonces al frente de Olympique de Marsella, le reclamó no tener "nivel" para arbitrar.Una de sus asistentes es la brasileña, también de 38 años y hermana de un árbitro.Desde 2009 participa del campeonato brasileño (en 2020 superó el centenar de partidos) y luego de cinco años se ganó el rótulo de internacional FIFA.Antes de Qatar 2022 estuvo en el Mundial de Clubes, en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 y su debut en la Copa Libertadores masculina se produjo en el estadio de Defensa y Justicia en un partido contra Independiente del Valle en 2021.La mexicanatambién tiene 38 años y una larga trayectoria en el fútbol de su país.Debutó como profesional en 2009 y en 2016 se sumó al plantel arbitral de la Liga MX de Primera División masculina.La nacida en Aguascalientes es internacional FIFA desde 2018 y sumó experiencia en las eliminatorias mundialistas de Concacaf.