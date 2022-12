Qué ver, escuchar, leer y disfrutar en los medios públicos esta semana

"La era de Scaloni" por Contar

JUEVES 1 DE DICIEMBRE

TEC: LAS MUJERES EN EL MUNDAL con Luciana Rubinska VER VIDEO

Ignacio Montoya de Carlotto

VIERNES 2 DE DICIEMBRE

Mex y Violeta Urtizberea presentan en cuatro episodios de 30 minutos los temas: Estado, Democracia, Ambiente y Soberanía digital

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE

LUNES 5 DE DICIEMBRE

MARTES 6 DE DICIEMBRE

Scaloni en Conferencia de prensa / Foto Fernando Gens, enviado especial Qatar

MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE

(Boletín radial)Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Disponible en Spotify.Qatar y la Copa Mundial de Fútbol. Un nuevo video de TEC que invita a #PreguntarnosTodo acerca del país anfitrión de la copa del mundo, las innovaciones tecnológicas implementadas en esta edición del certámen y las posibilidades de la selección nacional de ganar el torneo.Miralo en el canal de TEC en YouTube -12.00:Con los relatos de Lola del Carril y los comentarios de Ángela Lerena-16.00:Con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Matías Martin.19.00:Programa especial grabado en el Auditorio de Radio Nacional-19.30.. Programa periodístico. Lunes a domingo.Con la conducción de Viviana Vila y Federico Yáñez, y un panel integrado por Luana Múñoz (jugadora de Racing y la Selección Nacional), Hernán Villar, Bárbara Roskin y el exfutbolista Ricky Álvarez. Código Qatar se ocupará del análisis de todo lo sucedido en la jornada mundialista. Cobertura de los eventos desde adentro, entrevistas, color, invitados y mucho más.-20.30-21.00Ganador del Martín Fierro Federal a Mejor programa cultural/educativo, Arqa invita al televidente a descubrir la historia en la arquitectura y el patrimonio cultural de la provincia de San Luis-22.00.Invitado: HORACIO LAVANDERAConducción: Luciano GrinbergVisitará el estudio el pianista argentino Horacio Lavandera, quién además interpretará obrasen vivo. Hablaremos de su carrera, de compositores argentinos, de losotros intereses que lo atraviesan y que no son tan conocidos por el público.-22:30.Se trata del cuarto episodio de la serie que documenta relatos en primera persona de mujeres y hombres que recuperaron su identidad.En este nuevo episodio Ignacio Montoya Carlotto y Maximiliano Menna Lanzillotto hablan de la identidad como una construcción permanente. Ambos restituyeron su identidad a una edad avanzada, con profesiones y familias constituidas. ¿Qué implica conocer el verdadero origen en la vida adulta? ¿Qué es la identidad? ¿Quiénes somos en relación con otros y otras? ¿Qué ocurre con la identidad social del nieto restituido y con la identidad individual del nieto que debe acomodar toda esa nueva información a esa vida que viene construyendo hace más de treinta años? Las herramientas construidas y las que faltan por construir. También se puede señalar que, en ambos casos, no tenían dudas de su identidad, sino que se acercaron a Abuelas por la confesión de alguien de su entorno que les contó que no eran hijos de quienes los criaron y figuraban en sus partidas de nacimiento como su papá y su mamá.Repite sábado 3 de diciembre a las 8:00 y domingo 4 de diciembre a las 12:00Maneki-Neko es el tradicional gatito de la fortuna de origen japonés que se transformó en un objeto decorativo, cruzó las fronteras de su país y ahora vemos en todos lados. ¿Qué representa y cuál es la historia detrás de este amuleto que se popularizó en el mundo occidental?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Disponible en el portal y en Youtube El regreso de Mercedes Sosa. De los históricos conciertos en el Ópera a la cancha de Ferro. En 1982, regresaba a la Argentina una de las artistas más queridas; Mercedes Sosa ofreció una serie de conciertos en el teatro Ópera, poniendo fin a un exilio de tres años. Pero su inclusión en las listas negras de la dictadura era algo más antiguo- 12.00:*Por TVP: Relata Gustavo Kuffner, comenta Miguel Osovi.*Por Radio Nacional: Relator: José Gabriel Carbajal - Comentarista: Daniel Cacioli*Conexión Corea del Sur – Portugal: Ernesto Fernández- 16.00:(Grupo G, fecha 3).Relata Pablo Giralt, comenta Ángela Lerena.- 16.00:Relator: Eladio Arregui - Comentarista: Alejandro Apo - Vestuarios: Gabriel OsorioEstudios: Daniel Corujo - Conexión Serbia – Suiza: Sergio Zarratea- 18.00:Tema: Esto queda para siempre. los tatuajes. Por TWITCH el equipo de Ciencia del Fin del Mundo revelará los datos más sorprendentes sobre los tatuajes.LRA 10 USHUAIA E ISLAS MALVINAS - 19.00:- PROGRAMA ESPECIALTransmisión desde el escenario instalado en la Casa de Tierra del Fuego en Sarmiento al 700. Conduce María Fernanda Heras un programa con cocina y música y artes visuales en vivo, y la presencia de funcionarios, artistas y empresarios de la provincia.- 20.00:: transmisión desde el CCKEstreno de "Espejos", de Juan Ortíz de Zarate. También interpretará: “Variaciones para vientos, dos pianos y cuerdas” de Steve Reich, el estreno de “Asksaks II y V” de Fabián Panisello y, finalmente, la obra “Kindertotenlieder” de Gustav Mahler, creada sobre poemas de Friedrich Rückert.*Dirección: Mtro. Fabián Panisello*Participación: Haydeé Schvartz (piano) y Hernán Iturralde (barítono)*Conducción: Juan Buhler y locución de Miriam Chames- 21.00:Con Maia Sasovsky y Pablo Camaití.- 21.30:Este programa tiene la consigna de “pensar, en un diálogo intergeneracional, un programa sobre el futuro”. Con capítulos estrenos todos los viernes, Mex y Violeta Urtizberea presentan a lo largo de cuatro episodios de 30 minutos los siguientes temas: Estado - Democracia - Ambiente - Soberanía digital.Habrá preguntas de chicos y chicas de todo el país a especialistas en diferentes temas, sobre sus inquietudes, deseos y desafíos para los próximos años. Y además de preguntar, les chiques responderán sobre cómo imaginan ese futuro. También habrá testimonios de adultos mayores de todo el país, que revelan cuánto de lo que imaginaron cuando eran pequeños, finalmente sucedió.Es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, el Programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la TV Pública.(Panorama radial).Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.Disponible en Spotify (Boletín radial)Un nuevo resumen de Télam Radio con noticias vinculadas a la Copa del Mundo y a la Selección Argentina. En esta entrega, más información y testimonios de los protagonistas de la máxima cita del fútbol.Escuchálo en Spotify - 12.00:- 16.00:- 20.30:Para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el canal educativo y cultural del Estado argentino, presenta el documental “El panelista. Nadie nace capacitado”, escrito y dirigido por Juan Manuel Repetto.Carlos coordina un grupo de personas con ceguera que se dedican a catar alimentos. Una serie de hechos pone en riesgo su empleo, pero sobre todo aquello que más ama: el vínculo con sus hijos. Las soluciones no son fáciles de hallar. Ser ciego nunca fue un obstáculo. Hasta hoy.La película –protagonizada por Carlos Bianchi, Marcelo Vázquez, Ayelén Giammarco y Haydeé Montero— contó con el apoyo del INCAA. Participó del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, FIDBA 2019 (competencia oficial), Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos de Sucre (competencia oficial), Construir Cine (competencia oficial) y Santiago del Estero Film Fest. En 2016 fue seleccionada por las Consultorías APIMA (Festival Internacional BAFICI). En 2016 y 2017, participó de MARDOC-LAB, en el Festival Internacional de Mar del Plata, y en FIDBA.- 7.00.Con Luis Digiano.Los Carabajal festejando 55 años de trayectoria, y el charanguista y cantautor chaqueño Pachi Herrera.¿Sabes en qué consiste la Administración de Parques Nacionales? Conoce más en este nuevo episodio de la columna audiovisual a cargo de Natalia Mazzei.Ahora en Télam Digital y en Youtube - 12.00:- 16.00:- Podcast:Una pregunta que perdura, ¿en qué país estoy? Una balada grabada en plena dictadura cívico militar por una cantante mendocina llamada Luciana, logra una gran repercusión en Latinoamérica, pero su difusión es prohibida. La historia de “La Avenida de los Tilos” habla de la tristeza que genera la ausencia. Disponible en Spotify (de lunes a domingo)Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Disponible en Télam Digital y en https://youtube.com/user/AudiovisualTelam(de lunes a viernes)Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).(Video y Radio de lunes a viernes)Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Disponible en Télam Digital y en https://youtube.com/user/AudiovisualTelam(audio): de lunes a viernesBoletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Disponible en Spotify - 18.30:El programa sobre artistas visuales de la provincia de Mendoza.La vida y la carrera de Lionel Scaloni, el futbolista que llega a la cima del fútbol mundial dirigiendo al prometedor equipo argentino, en 4 emisiones apasionantes. Con testimonios de Pablo Giralt, Matías Martín, Ángela Lerena, Sergio Goycochea, Titi Fernández, Sofía Martínez y relatos de Miguel Osovi.El programa cuenta el camino que recorrió el actual DT de la Selección, desde la debacle en el Mundial de Rusia 2018 hasta la clasificación al mundial actual, pasando por los momentos más oscuros, los momentos más tensos, para llegar a la obtención de la Copa América en 2021 y lo que nos espera en la cita más importante del fútbol.Una mujer camina atravesando el campo. A su alrededor, un montón de perros se mueven en todas direcciones, imprevisibles, deshaciendo la ficción como el famoso tejido de Penélope. Más lejos aún, el mundo, los arrabales, las estaciones del año, y el día y la noche,y las diferentes versiones del cielo.*Dirección: LAURA CITARELLA VERÓNICA LLINÁS*Elenco: VERÓNICA LLINÁS, JULIANA MURAS ,GERMÁN DE SILVA ,JUANA ZALAZAR- 20.00. LA HORA LÍQUIDA. INVITADO: ARIEL MINIMALConduce Gillespi. Escuchalo por Nacional Rock 93.7 y por YouTube.(Podcast lanzamiento)Virgen de Guadalupe, la morenita mexicana. La devoción guadalupana trascendió la religión. Para la cultura popular es un escudo contra los males y se pide su protección en la vida cotidiana. En este episodio te invitamos a conocer la devoción mexicana que trascendió su tierra. Disponible en el portal web Los veintiún chicos y chicas de todas las regiones de país, se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires: visitaron el canal, la Casa Rosada y el Centro Cultural Kirchner, entre otras actividades y propuestas.El Consejo Inventar Pakapaka 2022 cerró el año con un encuentro presencial en el canal Pakapaka. El jueves 24 y viernes 25 de noviembre, los veintiún chicos y chicas de todas las regiones que lo integran se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires.Tal como ocurrió en la primera edición, los consejeros y consejeras del Consejo Inventar Pakapaka concluyeron su mandato con un encuentro presencial. El evento les permitió conocer el canal, trabajar de manera presencial y compartir dos días a pura emoción.