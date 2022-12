Vizzotti recomendó usar barbijo ante la suba de casos, pero negó un riesgo de desborde sanitario

Vizzotti recordó que desde el 21 de septiembre pasado el uso de barbijo no es obligatorio pero “está recomendado" / Foto archivo.

Los chicos y chicas pueden seguir yendo a vacunarse con vacunas que son seguras y efectivas y que están disponibles de manera gratuita en todo el pais. https://t.co/Tyuh95NjJW — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) December 1, 2022

La ministra de Salud, Carla Vizzotti,y especialmente en espacios con poca ventilación ante el aumento de casos de coronavirus, pero insistió en que no habrá nuevas restricciones ya que no existe riesgo de desborde en el sistema sanitario.Vizzotti recordó que desde el 21 de septiembre pasado el uso de barbijo no es obligatorio pero “está recomendado; nunca dejó de estarlo sobre todo para personas de riesgo”.En declaraciones a la radio online Futurock, la ministra hizo hincapié en la importancia de colocares el tapabocas especialmente en espacios con poca ventilación ydebido a que el riesgo de desborde del sistema de salud "es muy lejano".Por otra parte"fundamentalmente los mayores de 50 años y las personas con condiciones de riesgo” y destacó que "las vacunas van a disminuir la posibilidad de internación y muerte”.En este punto, también destacó queque está realmente sobrecargado por las demandas retenidas como cirugías atrasadas, diagnóstico tardíos y el impacto que ha tenido en salud mental".La titular de la cartera sanitaria dijo que tras el ascenso de casos de coronavirus desde el lunes pasado viene aumentado la demanda por las vacunas."Todas las provincias se están reorganizando para dar respuesta al aumento de la demanda", finalizó.Vizzotti advirtió quepara inmunizar contra el coronavirus a una población de seis meses y 16 años "pone innecesariamente en riesgo" a esa población y anunció que se apelará la medida judicial.“Suspender la promoción de la vacunación en pediatría va en contra de la evidencia científica y pone innecesariamente en riesgo a nuestros pibes y pibas, que si están vacunados están protegidos”, argumentó la titular de la cartera sanitaria a través de su cuenta oficial de Twitter.El titular del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, Alfredo López, ordenó el miércoles suspender la campaña de vacunación que promueve el Ministerio de Salud para inmunizar contra el coronavirus a bebés y niños de entre seis meses y 16 años.que distribuye dentro del país "para avalar los estándares constitucionales y legales vigentes".Al respecto, Vizzotti afirmó este jueves que "un juez suspendió con una medida cautelar la promoción de la vacunación en niños/as y adolescentes, con el argumento de que la información al respecto no es suficiente. Apelaremos la medida, por supuesto. Mientras, acumulamos evidencia de lo fundamentales que son las vacunas".La ministra también mencionó que este miércoles se publicó un estudio argentina en la revista científica British Medical Journal donde se resalta que, tanto durante la ola Delta como durante la ola Omicron”“En niños y niñas, la efectividad para prevenir muertes fue del 66,9% y en adolescentes de casi el 100%. Este trabajo se suma a muchos otros que muestran lo mismo: las vacunas salvan vidas. También las de niños, niñas y adolescentes”, completó.López, quien el año pasado protagonizó una fuerte polémica judicial al frenar en todo el país la ley de Interrupción Legal del Embarazo (IVE), resolvió la medida de suspensión de la vacunación al hacer al lugar al recurso de amparo que peticionó el abogado Julio Razona.