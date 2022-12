Serbia y Suiza se enfrentan en busca del boleto para octavos de final

Suiza viene de caer 1-0 con Brasil / Foto: AFP.

Los serbios animaron un entretenido 3-3 con Camerún en la fecha pasada / Foto: AFP.

Probables formaciones

Serbia y Suiza se enfrentarán este viernes con la obligación de conseguir una victoria para asegurarse el boleto restante a los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, que ya tiene a Brasil como primer clasificado del Grupo G.El partido, válido por la tercera y última jornada de la fase inicial, se jugará desde las 16 (hora argentina) en el estadio 974, ubicado en la ciudad de Doha;y tendrá transmisión de la TV Pública y DirectTV., tras una derrota (2-0 ante Brasil) y un empate (3-3 frente a Camerún) , en la primera y segunda fecha, respectivamente. Necesita ganar y esperar que los africanos (1) no hagan lo propio ante Brasil (6).El entrenador Dragan Stojkovic no podrá contar con el defensor Strahinja Pavlovic, lesionado en el último choque ante Camerún, y su lugar será ocupado por Stefan Mitrovic.Suiza, en tanto, se ubica segunda con tres unidades, tras la victoria por 1-0 ante Camerún y la caída por el mismo resultado frente a Brasil en la última presentación. Se asegurarán el boleto a octavos si vencen a los serbios, en tanto que con un empate tendrán que esperar que Camerún no le gana por dos o más goles a Brasil por la diferencia de gol.El entrenador Murat Yakin podría realizar dos modificaciones en la zona del mediocampo: los ingresos de Renato Steffen y Edimilson Fernandes por Fabian Rieder y Ruben Vargas, respectivamente.Ambos seleccionados se enfrentaron en el Mundial de Rusia 2018 con triunfo de Suiza por 2-1 en el marco de la fase de grupos de la Zona E.Vanja Milinkovic-Savic; Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Stefan Mitrovic; Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Filip Kostic; Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic. DT: Dragan Stojkovic.Suiza: Yann Sommer; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Renato Steffen, Djibril Sow, Edimilson Fernandes; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.Fernando Rapallini.974 (Doha).16 (hora argentina).TV Pública y DirectTV.