El DT de Portugal se quejó por "el poco tiempo de descanso" entre los partidos

Fernando Santos, DT de Portugal. Foto: Maximiliano Luna

Cristiano Ronaldo, estrella de la selección de Portugal. Foto: Fernando Gens

Busca evitar a Brasil en otra llave

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, s, en la antesala de su presentación contra Corea del Sur,"Lo más importante es la confianza. No voy a tener tres jugadores para mañana. Los jugadores se presentaron muy bien, pero jugando cada cuatro días... tenemos poco tiempo de descanso.En cualquier circunstancia, mi confianza es plena. Juega el equipo en el que tengo más confianza","Entiendo el tema de huir a Brasil. Pero ni Tite ni Fernando Santos están preocupados", relativizó en relación a la chance de cruzarse con Brasil en octavos., lo que parece complicado en un principio, según lo visto en los partidos previos."Estoy perfectamente tranquilo. No soy pesimista porque algún jugador no pueda estar. Estoy triste por ellos. Estoy muy triste por Nuno Mendes, todos lo estaban.Todos piensan que es verdad, ahora es el momento de demostrarlo en el campo", cerró el DT.