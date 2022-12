Luis Suárez recordó la mano contra Ghana en Sudáfrica 2010: "No tengo que pedir perdón"

Luis Suárez, delantero de la selección uruguaya de fútbol. Foto: Archivo

"No tengo que pedir perdón, porque yo paré el balón con mis manos y cometí penal, pero fue el jugador de Ghana el que erró el penal. No yo"

El delantero dijo que "siendo referente, uno tiene que asumir la responsabilidad de los momentos complicados. Foto: EFE

El delantero uruguayo Luis Suárez dijo este jueves que no debe pedir "perdón" por la mano cometida en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando impidió un gol de Ghana en el último minuto de la prórroga, que le podía dar la victoria y el pase a semifinales al elenco africano. "No tengo que pedir perdón, porque yo paré el balón con mis manos y cometí penal, pero fue el jugador de Ghana el que erró el penal. No yo", respondió el exdelantero de Barcelona en conferencia de prensa en Doha en un inglés prolijo. "Pediría perdón si le hago una falta a un rival y lo lastimo y por ello recibo una tarjeta roja", aclaró el "Pistolero" en la previa de un partido clave para el combinado charrúa. Es que en Ghana hablan de revancha por aquella vieja eliminación y apuntan todo su enojo a Luis Suárez. De cara al partido del próximo viernes contra Ghana, en el que Uruguay, el delantero dijo que "siendo referente, uno tiene que asumir la responsabilidad de los momentos complicados que estamos viviendo, pero intentando disfrutar de lo que es mi último Mundial". "Me hubiese gustado estar en otra situación, pero el uruguayo es así, lo vive así, está acostumbrado a sufrir. Me molesta estar en esta situación porque tenemos calidad y jugadores para estar mejor. Me deja tranquilo que, en estas situaciones, el uruguayo rinde. Hay que asumir la responsabilidad de estar en un Mundial y no buscar excusas", analizó el "Pistolero" Suárez. "Obviamente que, a medida que van pasando los años, físicamente no sos el mismo de antes, pero sí podés aportar la suficiente calidad que te llevó a estar en lo máximo del fútbol, con inteligencia y movimientos. Intentar ayudar en lo que me toque", expresó, concluyó Luis Suárez.