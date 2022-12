"Mañana la van a volver a matar a María Marta", adelantó su hermano John Hurtig

Foto: Eliana Obregón

John Hurtig, hermano de María Marta García Belsunce,por el crimen de la socióloga en 2002 y que lo tiene al vecino como principal acusado, a la vez que manifestó que en caso de que eso suceda, provocará que "maten a María Marta una vez más"."La verdad es que estamos bastante preocupados. Mañana creo que la van a volver a matar a María Marta, una vez más. Después de tantos años no la dejan descansar en paz. Estamos convencidos de que mañana lo van a absolver por el homicidio a Pachelo", expresó en la mañana del jueves Hurtig en diálogo con Canal 13.A su vez,y que llegaron al debate “prejuzgando que Pachelo era inocente”.“El juez (Osvaldo) Rossi llegó prejuzgando de que Pachelo era inocente. Por su amistad con (Hernán) Sal Martín, uno de los jueces que condenó a Carrascosa. Rossi lo llevó a Andrejin, que era secretario de él. Lo llevó en un acto ilegal porque el tribunal no se sorteó. Es la famosa corporación judicial”, opinó John.Luego,“Acá salió a la luz el móvil, por qué Pachelo mató a María Marta. -Quedó expuesto que le robó el perro, que la odiaba a María Marta y que tenía un arma calibre .32 larga disparando en la tosquera una semana antes del crimen”, sostuvo.Por último,por los robos que perpetró, aunque lanzó una advertencia en caso de que sea liberado.“Creo en la justicia divina. Este sorete está en la cárcel, se va a comer espero 10 o 15 años por los robos, ahí está filmado, no se pueden hacer los boludos.acuérdense de esto, a ver qué les dice”, cerró.