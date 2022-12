Corea del Norte celebrará este mes una reunión clave de su único partido político

Kim Jong-un llamó a un cónclave de su partido, actualmente en el gobierno y el único en ese país, para planificar el 2023 / Foto: AFP

Desarrollo nuclear

El asesor de Seguridad Nacional estadounidenseJake Sullivan reiteró que Estados Unidos multiplicará las sanciones a Corea del Norte.

Sanciones de Estados Unidos

El líder de Corea del Norte, Kim Yong-un,para definir, de cara a 2023, orientaciones de la política nacional, informó este jueves la prensa estatal de ese país comunista.Kim hizo el anuncio, informó la agencia de noticias oficial KCNA, y dijo a los dirigentes con mayor autoridad de la agrupación que 2023 sería un "año histórico"., debido a que Corea del Norte realizó una cantidad de ensayos de lanzamientos de misiles sin precedentes, incluidos el misil balístico intercontinental (ICBM), el más avanzado.A fines del mes pasado,y afirmó que el objetivo final de su Gobierno es tener la fuerza nuclear más poderosa del mundo para defender al pueblo de sus enemigos.Corea del Norte se encuentraterminó con un armisticio y no con un tratado de paz.Corea del Norte, fundada en 1948,con el argumento de que las necesita para defenderse de un ataque de Estados Unidos, que tiene a 28.500 soldados en la vecina Corea del Sur.pero realiza de manera periódica grandes maniobras militares de "disuasión" frente a sus costas junto con Corea del Norte, movilizando aviones y buques de guerra y portaaviones.También en noviembre, Kim había presenciado junto a una de sus hijas el lanzamiento del Hwasong-17, bautizado misil "monstruo",El anuncio de la reunión ocurre, que sería el séptimo en la historia de ese país y el primero desde 2017.Estados Unidos pidió alpor parte de Corea del Norte, especialmente tras el proyectil de largo alcance disparado del ICBM al mar de Japón.Este jueves, durante un foro en Seúl, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, afirmó quecon el fin de "garantizar la seguridad nacional".El principal asesor en materia de seguridad del presidente Joe Biden criticó que el gobierno de Kimsocavando "el régimen mundial de no proliferación".dijo Sullivan en el foro, organizado por un diario surcoreano y un centro de estudios estratégicos."La política sobre Corea del Norte seguirá en esta dirección. En última instancia, ejerceremos presión diplomática sobre Corea del Norte y, agregó el funcionario.Desde 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó numerosas resolucionesEn cuanto a si Estados Unidos está considerando el redespliegue de armas nucleares tácticas en la península de Corea, Sullivan prefirió no comentar, aunque afirmó que