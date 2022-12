El test de VIH: una de las herramientas para controlar la epidemia

El test de VIH es una de las herramientas con las que contamos para controlar la epidemia.



Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

Por primera vez una Copa del Mundo coincide con el Día Mundial del Sida. Hoy, quienes trabajamos en la respuesta al VIH, nos encontramos terminando nuestro propio mundial. En más de 30 países, durante una semana, se realizaron decenas de miles de testeos de VIH en el marco de la tercera edición de la Semana Internacional de la Prueba del VIH, una iniciativa de la Coalición PLUS, una red internacional de organizaciones que trabajan en VIH y hepatitis virales, de la que Fundación Huésped forma parte.Desde hace más de cuarenta años, cuando se conocieron los primeros casos de VIH en el mundo, supimos que la respuesta a la epidemia era colectiva. Activistas, la sociedad civil, familiares y amigos se unieron bajo una misma consigna: nada sobre nosotros sin nosotros. Por eso, junto a las organizaciones Mocha Celis, VAIO (Vendedores Ambulantes Independientes De Once), Hogares de Cristo del Padre Tano, La Garganta Poderosa y Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), ofrecimos testeo rápido y gratuito de VIH en poblaciones especialmente afectadas por el virus.El test de VIH es una de las herramientas con las que contamos para controlar la epidemia. En junio de 2021, en el marco de Naciones Unidas se adoptó por consenso una nueva declaración política que reafirma el compromiso de los Estados para poner fin a la epidemia del VIH para el año 2030. Las metas que se establecieron fueron que el 95% de las personas que se encuentran en especial riesgo de contraer VIH accedan a medidas de prevención combinada eficaces; que el 95% de las personas con VIH conozca su diagnóstico; y que el 95% de ellas acceda al tratamiento en condiciones que les permitan alcanzar niveles indetectables del virus para el año 2025.Inclusive, sabemos que la detección temprana y el inicio del tratamiento oportuno mejoran la calidad de vida de las personas con VIH y bajan la morbimortalidad de las personas. Pero no solamente, también es una estrategia costo efectiva para el sistema de salud. Sin embargo, en nuestro país, todavía el 30% de las personas que viven con VIH acceden a su diagnóstico de manera tardía.¿Cómo podemos llegar a tiempo a estas personas? Eliminando las barreras de acceso al test, con servicios de salud amigables, empáticos y capacitados, que incluyan a promotores de salud pares de las poblaciones más afectadas. Pero, también, incorporando todas las opciones de testeo disponibles en el mundo en este momento, como el auto test de VIH. Estamos por terminar un año que nos trajo una nueva Ley de VIH impulsada por las comunidades. Es momento de pensar e implementar las políticas públicas necesarias para que se cumpla y achicar la brecha de acceso al test de VIH.