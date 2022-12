Álvarez, Fernández y Mac Allister, el triángulo del presente y el futuro de la Argentina

Álvarez y Fernández, ambos exriver, festejan el segundo gol contra Polonia. / Foto: Maximilano Luna, enviado especial.

Julián Álvarez. Foto Fernando Gens, enviado especial

Enzo Fernández con la camiseta argentina.

Alexis Mac Allister. Foto Fernando Gens, enviado especial

Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son tres de los cuatro futbolistas más jóvenes que tiene el seleccionado argentino y, con grandes actuaciones durante la primera fase, respondieron a la necesidad del entrenador Lionel Scaloni durante el Mundial de Qatar 2022.Los tres se sumaron al ciclo en el transcurso del último año y medio pero después de la victoria contra Polonia (2-0) que aseguró la clasificación a los octavos de final demostraron que son el presente y el futuro de la "Albiceleste". Julián Álvarez, de 22 años , es el que tiene más recorrido de los tres porque Scaloni lo convocó cuando todavía era jugador de River Plate y lo mandó a la cancha en el partido de las Eliminatorias sudamericanas contra Chile que se jugó el 4 de junio en Santiago del Estero.Con el partido igualado 1-1, el cordobés entró por Ángel Di María y jugó la última media hora del partido.Unos días después, la "Araña" se metió sobre el final en la lista definitiva para la Copa América de Brasil 2021 por la lesión de Lucas Alario, el habitual suplente de Lautaro Martínez, aunque no tuvo tanto protagonismo ya que solo disputó 34 minutos en la victoria sobre Bolivia por la última fecha de la fase de grupos.Sin embargo, esa experiencia resultó ser definitiva ya nunca más faltó en una lista de Scaloni. A mitad de año se despidió del "Millonario" y arribó a Manchester City, club que lo había comprado seis meses antes un cifra cercana a los 20 millones de euros.Se especuló que su adaptación a la Premier League y la exigencia de un entrenador como el español Josep Guardiola lo podía perjudicar en su camino a Qatar 2022 pero Julián se encargó de descartar esa teoría rápidamente con goles y grandes actuaciones.Finalmente: entró en la derrota contra Arabia Saudita para jugar por izquierda más retrasado pero ante México reemplazó a Lautaro Martínez y con esos 30 minutos en cancha convenció al cuerpo técnico para estar desde el inicio ante Polonia. Alexis Mac Allister, de 23 años, recibió el primer llamado de Scaloni cuando todavía era jugador de Boca Juniors en septiembre de 2019 y se presentó con la "Albiceleste" en el marco de dos amistosos contra Chile y México.Después de su conflictiva salida del "Xeneize" y la llegada a Brighton, de Inglaterra, el pampeano reapareció en el seleccionado para la última doble fecha de Eliminatorias sudamericanas con titularidad ante Venezuela y Ecuador.El jugador surgido de Argentinos Juniors aprovechó la baja por suspensión de Giovani Lo Celso y fue titular en ambos partidos.Alexis se ganó la consideración para ser una opción viable para reemplazar a Lo Celso y tras la lesión del rosarino ya no hubo dudas de que iba a estar en Qatar 2022.En apenas diez partidos convirtió dos goles y demostró estar a la altura de la exigencia del seleccionado nacional. Contra Polonia fue elegido el mejor jugador del partido y su gol abrió el encuentro que encaminó la clasificación.porque es difícil encontrar un jugador que con un puñado deentrenamientos y 60 minutos de juego en dos amistosos de menor nivel como Honduras y Jamaica se haya integrado de esta manera a un equipo que ya superó los cuatro años de trabajo.Sin embargo, su primera convocatoria fue en noviembre de 2021 cuando ya se había asentado en River luego de su exitoso paso por Defensa y Justicia.El mediocampista se entrenó junto al plantel pero no fue considerado por Scaloni para los partidos contra Uruguay y Brasil. Su explosión en el equipo de Marcelo Gallardo lo llevó a Europa y en pocos meses se convirtió en figura de Benfica con 3 goles y 5 asistencias en sus primeros 24 partidos.El oriundo de la localidad bonaerense de San Martín, de 21 años, debutó en la Copa del Mundo en un partido complicado como el de Arabia pero no se achicó ante la adversidad.Su ingreso contra México cambió la imagen del equipo y coronó su actuación con un golazo inolvidable que generó el abrazo cómplice y los elogios de Lionel Messi.Scaloni lo puso desde el inicio para sellar la clasificación y Enzo no defraudó ya que al repertorio de pases le sumó una asistencia exquisita a Julián Álvarez.