Para Correa, "un sector duro del empresariado" pretende "esmerilar al gobierno"

Walter Correa se mostró confiado en que habrá "una desaceleración de la inflación" / Foto: archivo.

Bonos y salarios

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, consideró este jueves que "hay un sector duro del empresariado que no solo quiere mejorar su ganancia" a través de la suba de precios, sino que además pretende "esmerilar a un gobierno peronista"."Algunos empresarios juegan a mejorar ganancias, pero van mucho más allá y, por algo netamente político,", señaló Correa en declaraciones formuladas a Radio Provincia.Tras insistir que desde un sector empresarial buscan "esmerilar a un gobierno peronista", el funcionario bonaerense se mostró"El ministro de Economía nacional (Sergio Massa) les dice a los empresarios: 'bueno, muchachos, paremos un poco'. Tengo la expectativa de que esto se va a poder disminuir paulatinamente", continuó Correa en referencia a la suba de precios.Luego, al ser consultado sobre la, respondió: "Si hacemos la proyección salarial de un trabajador bancario, será de 94% a diciembre. Esa misma proyección en una maestra de grado también será del 94% y eso habla del compromiso del gobernador Axel Kicillof con sus trabajadores"."Respecto de un bono, Economía está en el proceso de evaluación y análisis. Nosotros estamos organizando mesas técnicas, debatiendo y trabajando con cada sector.", añadió.Posteriormente, recordó que el expresidente Néstor Kirchner "devolvió la paritaria a los trabajadores e insertó una suma de 220 pesos", por lo que evaluó que "la paritaria no es contradictoria con la suma fija y el bono".En ese marco, resaltó que el Gobierno entiende "que en esta coyuntura, el pueblo no llega a fin de mes"; indicó que "cualquier beneficio como un bono, suma fija, mejorar la paritaria es bienvenida" y aseveró: "Ojalá se concrete y el Estado pueda darlo".