Nueve provincias bajo alerta amarilla por tormentas

Las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán estaban esta mañana bajo alerta amarilla por tormentas, acompañadas por intensas ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros para la localidad formoseña de Patiño, el norte y este de la provincia de Salta, el centro y sur de Chaco y las localidades riojanas de Arauco, la capital, Castro Barros, Sanagasta, Chamical, General Belgrano y General Ocampo.También se esperan estos valores en la provincia de Santiago del Estero, en las localidades de Figueroa, el oeste de Alberdi, de Copo, de Moreno, Pellegrini y Atamisqui, Banda, la capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica; y en Córdoba, en las zonas bajas de Cruz del Eje y de Minas y en las zonas serranas de Cruz del Eje, de Minas, de Pocho, de San Alberto y de San Javier.En tanto, se prevén valores entre 20 y 40 milímetros de precipitación para el norte y este de Jujuy, que afecta a San Pedro, Palpalá y Tilcara entre otras localidades; el centro y sur de Salta; la provincia de Tucumán; y el este de Catamarca, incluida su capital, San Fernando del Valle de Catamarca.El SMN recomendó en las zonas afectadas no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.También estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.