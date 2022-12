Ballenas: claves frente al Cambio Climático y para la Economía Azul

Las ballenas en la economía azul

Un estudio llevado adelante por la Fundación Meri de Chile; las universidades de Duke, en Estados Unidos y de Tucsia, en Italia, y dirigido por el economista del FMI Ralf Chami, calculó la contribución de la ballena franca austral a la economía trasandina en u$s 4 millones cada ejemplar.



El trabajo fue publicado en julio de 2020 con el título de “On Valuing Nature-Based Solutions to Climate Change: A Framework with Application to Elephants and Whales”(“Sobre la valoración de las soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza: un marco con aplicación a los elefantes y las ballenas”). Su objetivo fue medir el aporte de las ballenas en términos de servicios ecosistémicos (captura de carbono, mejora del fitoplancton, incremento de la productividad de los océanos, el turismo y el empleo).



Además de poder usarse para otras especies marinas y terrestres, “esta valuación busca concientizar a los gobiernos y organismos multilaterales a comprometer recursos para la conservación de estas especies y la restauración de sus ecosistemas”, señalan los autores del trabajo.