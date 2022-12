Trabajadores del Posadas continúan con el paro y cortan el Acceso Oeste

Los trabajadores reclaman "un 100% de recomposición salarial y un bono de 0 mil". Foto Daniel Dabove.

"Necesitamos que nos escuchen y que nos acompañe la población, esto es para el conjunto de los trabajadores" Laura Bogado

Trabajadores del Hospital Posadas cumplen laen demanda de una inmediata recomposición salarial y en rechazo de "la ausencia de respuestas a los reclamos" gremiales y llevan a cabo un, según informaron fuentes gremiales."Los principales reclamos son: recomposición salarial del 100 %, reconocimiento de nuestra tarea, aumento de salario para los residentes y reconocimiento de becarios y concurrentes que no cobran un centavo. Estamos con mucha fuerza, y no solo por nuestros salarios sino por defender la salud publica de calidad, que es uno de los pilares de nuestra sociedad", dijo a Télam laLa protesta y el corte comenzó a las 10, en la localidad bonaerense de El Palomar enEntre las exigencias también se incluyen "el pago de los ingresos adeudados a residentes del Posadas y pleno cumplimiento del reglamento de residentes bonaerenses, salario y derechos para los becarios".Además, la Cipoc realiza este jueves a unen reclamo de "recomposición salarial en salud, aprobación del proyecto de pase de Ley 10.430 a 10.471, por pase a planta de todos los becarios y becarias, contra el Impuesto a las Ganancias, por la extensión del Desgaste Laboral a los municipios, y en rechazo al cobro mediante el Monotributo".En este sentido, Bogado explicó a Télam que están reclamando "una mesa de negociación con el gobierno Nacional, dónde los trabajadores estén representados"."Necesitamos que nos escuchen y que nos acompañe la población, esto es para el conjunto de los trabajadores", sostuvo.Además, desde el gremio anunciaron queque incluirá acciones "locales y regionales".La protesta en el Posadas es respaldada también por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) que, este viernes encabezará "una jornada nacional de lucha".La Cicop sostuvo que el director ejecutivo del Posadas, Adrián Tarditi, informó a los trabajadores que aún "no hay respuestas al reclamo de mejora salarial", en tanto Mirtha Jaime, presidenta del gremio en el Posadas, ratificó que la organización "está dispuesta a continuar las negociaciones con el Ministerio de Salud de la Nación".La, ratificó el respaldo de la entidad a los trabajadores del Posadas y sostuvo que la jornada nacional de lucha tendrá como reclamo principal "la exigencia de ofrecer una solución al conflicto en el establecimiento".Por otra parte, ladentro del centro médico a partir de las 11 horas en "defensa del sistema sanitario porteño y en reclamo de "200.000 inicial para los trabajadores de enfermería, técnicos, administrativos y camilleros".Enel gremio Sitas marchará este jueves con antorchas y paralizará las tareas el martes 6 de diciembre y, entambién habrá huelgas ese día ante "la insuficiente oferta salarial gubernamental".