El oficialismo busca reelegir a Cecilia Moreau, pese al rechazo de JxC

Foto: Prensa Diputados.

El oficialismo buscará este jueves que Cecilia Moreau (Frente de Todos) sea reelecta, y hasta diciembre de 2023, como presidenta de la Cámara de Diputados, pero para ese finya que Juntos por el Cambio (JxC) decidió no dar quórum.este miércoles, tras una extensa reunión interna,en rechazó a la resolución de la Presidencia de la Cámara que suspendió la designación de los miembros del cuerpo en el Consejo de la Magistratura.En principio, la decisión de la principal bancada opositora es la de no dar quórum, y en caso de que el oficialismo logre el quórum, ingresar al recinto y votar en contra de la continuidad de Moreau.La sesión preparatoria en la que el FdT busca que la diputada de su espacio reasuma las funciones a a partir del 10 de diciembre por el término de un año está prevista para las 11.Cecilia Moreau, quien asumió en esa fecha al frente del Ministerio de Economía de la Nación.Además de ratificar a Moreau, los diputados también confirmarían al vicepresidente primero de la Cámara, Omar de Marchi (PRO), al vicepresidente segundo José Luis Gioja (FdT) y al radical Julio Cobos, señalaron los voceros del oficialismo y de la coalición opositora de Juntos por el Cambio (JxC).Aunque no exista renovación parlamentaria como consecuencia de la realización de elecciones, la tradición en el cuerpo indica que deben mantenerse los cargos de los diputados que fueron designados a propuestas de sus bloques y solo se realiza algún cambio si existe una renuncia como sucedió en el caso de Massa.de no dar quórum motivaría que, en caso de iniciarse,De hecho, peligraría la sesión especial convocada para las 13 en la que se incluyó como temario la creación de nuevas universidades nacionales y la ratificación de acuerdos y convenios internacionales.